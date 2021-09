Sant’Antioco: volge al termine il Festival “Voci e suoni d’estate”

Tra parole e note per un intenso weekend al Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” di Sant’Antioco per il Festival “Voci e Suoni d’Estate” / Intersezioni 2021 a cura di OfficinAcustica: sabato 18 settembre alle 21 appuntamento con “Tutto l’Amore del Mondo” de Il Crogiuolo, con Gisella Vacca (voce) e Renato Muggiri (pianoforte) per un’antologia di canzoni popolari e d’autore dedicate al sentimento più universale mentre domenica 19 settembre alle 21 spazio a “Le Parole (In)cantate” de La Fabbrica Illuminata, con Elena Pau (voce) e Alessandro Nidi (pianoforte), con un intrigante repertorio novecentesco.

“Voci e Suoni d’Estate” / Intersezioni 2021 a Sant’Antioco si concluderà in bellezza – sabato 25 settembre alle 21 – con “L’ultima Sciamana”, un omaggio a Chavela Vargas firmato OfficinAcustica.

Sfoglia le sue ultime pagine il Festival “Voci e Suoni d’Estate” / Intersezioni 2021 organizzato da di OfficinAcustica – nell’ambito del progetto Intersezioni 2021 / rete di festival senza rete: un duplice appuntamento questo fine settimana al Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” di Sant’Antioco con “Tutto l’Amore del Mondo” de Il Crogiuolo, con Gisella Vacca (voce) e Renato Muggiri (pianoforte) in programma sabato 18 settembre alle 21 , per un’antologia di canzoni popolari e d’autore dedicate al sentimento più universale mentre domenica 19 settembre alle 21 spazio a “Le Parole (In)cantate” de La Fabbrica Illuminata, con Elena Pau (voce) e Alessandro Nidi (pianoforte), un “concerto per un’attrice al microfono” dedicato ai brani, famosissimi o meno sconosciuti, con testi firmati da poeti e scrittori e messi in musica da artisti come Fiorenzo Carpi, Gino Marinuzzi, Gino Negri e Sergio Liberovici.

“Voci e Suoni d’Estate” / Intersezioni 2021 a Sant’Antioco si concluderà in bellezza – sabato 25 settembre alle 21 – con “L’ultima Sciamana”, uno spettacolo-concerto di e con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni (pianoforte) per un omaggio a Chavela Vargas firmato OfficinAcustica.

***

Riflettori puntati sull’attrice e cantante Gisella Vacca – protagonista sabato 18 settembre alle 21 insieme con il pianista Renato Muggiri di “Tutto l’Amore del Mondo” (produzione Il Crogiuolo), un raffinato recital incentrato sulle canzoni d’amore nelle diverse lingue – sardo e l’italiano, inglese, francese, tedesco, brasiliano, spagnolo, greco e curdo – dai capolavori del Romanticismo tedesco, come i lieder di Robert Schumann alla chanson francese degli Anni Venti, dalla musica popolare del Centro e del Sud-America agli standards del Jazz.

Un viaggio sul filo delle melodie che comprende anche l’Italia, con brani indimenticabili scritti dai cantautori del Novecento, e le songs d’oltre oceano, e termina nel cuore del Mediterraneo, con una delle più famose canzoni in sardo sul tema della passione.

Fra teatro, musica e poesia i due artisti descrivono i diversi stati d’animo, dalla nostalgia al desiderio, spaziando tra generi e stili differenti, per restituire la dolcezza e il fuoco, la tenerezza e la gelosia, e tutte le diverse sfaccettature e declinazioni del sentimento amoroso.

Sulle tracce del fortunato “Giro a Vuoto” con ideazione e regia di Marco Parodi, Elena Pau e Alessandro Nidi domenica 19 settembre alle 21 – ne “Le Parole (In)cantate” (produzione La Fabbrica Illuminata) riscoprono un interessante repertorio novecentesco, in cui scrittori e poeti si sono cimentati con il genere più “popolare” della canzone. Tra un ritratto de “Gli Intellettuali” secondo Sandro Luporini e Giorgio Gaber e la celebre “Mi butto!” scritta da Alberto Moravia e musicata da Gino Marinuzzi, ecco “Oltre il ponte” di Italo Calvino e Sergio Liberovici, e “Le nostre domande” di Franco Fortini e Margot.

Fecondo autore di colonne sonore per il cinema e di musiche di scena, in particolare per gli spettacoli di Giorgio Strehler, Fiorenzo Carpi ha messo in musica le parole di Camilla Cederna (“Social Climber”), Fabio Mauri (“Una vera signora” e “Là sul parquet”) e Dario Fo (“La prima volta”) mentre porta le firme di Lucio Dalla e Roberto Roversi “Anidride Solforosa”.

Un omaggio a Laura Betti, che le ha incise in un album “cult”, con “Il valzer della toppa” di Pier Paolo Pasolini e “Piero” di Ercole Patti, entrambe musicate da Piero Umiliani (autore di tantissime colonne sonore per il cinema, tra cui quella de “I soliti ignoti”).

Finale nel segno di Chavela Vargas, icona della musica ranchera messicana, per “Voci e Suoni d’Estate” / Intersezioni 2021 a Sant’Antioco: sabato 25 settembre alle 21 in scena al Museo “L’ultima Sciamana”, scritto e interpretato da Anna Lisa Mameli (voce) sulle note del pianoforte di Corrado Aragoni, per un ritratto della celebre cantante firmato OfficinAcustica.

IL FESTIVAL

«In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, il comparto culturale ed artistico ha operato e sta operando una silenziosa resistenza di fronte alle priorità dettate dal perdurare e mutare della emergenza sanitaria – sottolineano Anna Lisa Mamali e Corrado Aragoni, fondatori di OfficinAcustica -. «Non di meno ha cercato, nei lunghi periodi di chiusura, di vedere oltre, di cercare soluzioni per tornare al Pubblico in sicurezza, per non far mancare, ove possibile, la bellezza e il valore dello spettacolo dal vivo.

Da questo vissuto e dalla necessità vitale di tornare al nostro ruolo primario di artisti ed operatori culturali è nata una Rete di collaborazioni – con il progetto Intersezioni / rete di festival senza rete a cura di Fed.It.Art. Sardegna – in cui si inserisce “Voci e Suoni d’Estate”: venti appuntamenti in cartellone in tre comuni del territorio sulcitano nel Sud Sardegna – Portoscuso, Teulada e Sant’Antioco, di cui dieci ospitati dal giardino del Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” di Sant’Antioco.

Gli spettacoli vedono in scena compagnie e gruppi provenienti da tutta la Sardegna, per offrire una variegata proposta culturale che si muove tra le arti della musica e del teatro, per promuovere e favorire il circuito di spettacoli dal vivo su tutto il territorio della Regione».

Il Festival “Voci e Suoni d’Estate” / Intersezioni 2021 vede impegnate circa sessanta persone, tra musicisti, cantanti, attori e personale tecnico ed organizzativo ed è sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco e realizzato con la collaborazione del MAB e della Cooperativa Archeotur.

Prenotazioni : tel. 0781 82105

Ingresso 5 €,

Green Pass obbligatorio

Tutti gli eventi si svolgono nel rispetto della normativa vigente per contenimento alla diffusione del COVID-19.

Contatti

Associazione Culturale Officinacustica

Via Giardini 51 – 09127 Cagliari

e-mail: officinacustica@gmail.com

cell. 338.6178220 / 339.3697744