Santa Maria Capua Vetere: press tour ed escursione

Ager Campanus fino al 25 Settembre in esposizione foto artistiche con vari siti archeologici nazionali ed internazionali tutti all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere.

Inoltre Sabato 25 Settembre escursione aperta alla stampa presso l’Anfiteatro più grande al Mondo e visita al Museo Archeologico di Capua alle ore 18 e 30. Concerto Musicale al tramonto nel cuore dell’Anfiteatro.

Rosario Santanastasio (Pres. Naz. Archeoclub d’Italia) : “Ad Ottobre e Novembre Press Tour in Costiera Amalfitana, a Positano e nel Casertano per svelare scoperte archeologiche, progetti legati al turismo sostenibile”.

Antonio Crisci (Pres. Archeoclub d’Italia – Santa Maria Capua Vetere) : “Ager Campanus – fino al 25 Settembre, vede in esposizione siti archeologici conosciuti e meno conosciuti, presso l’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. Gran finale Sabato 25 con musica al tramonto”.

“”Ager Campanus all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere. Nel cuore della cultura romana la grande opportunità, fino al 25 Settembre, di ammirare sculture, pitture, fotografie artistiche di vari siti archeologici che saranno in esposizione esclusivamente presso le arcate dell’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere.

Sabato 25 Settembre l’Anfiteatro Romano si aprirà ad un’escursione senza precedenti con visita guidata al Museo Archeologico dell’Antica Capua, in programma alle ore 18 ed in serata alle ore 19 e 30 concerto al tramonto nello scenario dell’Anfiteatro. Dunque uno spettacolo nello spettacolo andando alla riscoperta di uno dei siti archeologici più prestigiosi al mondo che non finisce mai di stupire.

Ed il 25 Settembre chiusura della Rassegna “Ager Campanus” con Ida Gennarelli, dell’Ufficio Archeologico di Santa Maria Capua Vetere ma sarà in campo Archeoclub d’Italia nazionale con il Presidente, Rosario Santanastasio, Michele Martucci, Responsabile Regionale dell’Archeoclub d’Italia”. Lo ha affermato Antonio Crisci, Presidente di Archeoclub d’Italia sede di Santa Maria Capua Vetere.

Ed Archeoclub d’Italia c’è

“Stiamo per partire con due Press Tour molto importanti di cui uno in Costiera Amalfitana, a Positano ed un altro proprio nel casertano. Nel corso di questi Press Tour presenteremo nuove scoperte archeologiche in Costiera Amalfitana – ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia – e nuovi ambienti romani nel casertano, ma allo stesso tempo narreremo le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e agro – alimentari. Nel casertano visiteremo anche la Reggia di Caserta. Saranno Press Tour della durata di tre giorni ai quali è possibile già aderire, in quanto tutti programmati tra metà Ottobre e metà Novembre. Il 22 Ottobre, invece, tutti i delegati di Archeoclub d’Italia, provenienti da tutte le regioni italiane, saranno a Roma per il cinquantesimo Congresso Nazionale di Archeoclub d’Italia con i rappresentanti del Governo”.

Per aderire al press tour basta inviare relativa richiesta a ufficio.stampa@archeoclubitalia.org