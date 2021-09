San Teodoro Festival Blues: il 12 settembre ospite Linda Valori

La tromba d’aria ha impedito il regolare svolgimento del concerto di Francesco Piu e del suo Trio, ma non ha interrotto le normali attività dell’Esagono di San Teodoro , che con capacità e determinazione propone gli ultimi appuntamenti di un calendario che durante l’estate 2021 ha fatto la differenza, permettendo agli appassionati della musica Blues e della musica Live, di assistere a spettacoli di carattere e di indubbio spessore.

Il 12 Settembre sarà la volta di Linda Valori, una delle cantanti Soul Jazz Blues di punta del panorama europeo. Seguire una sua esibizione live significa avere la consapevolezza delle sue caratteristiche, uniche e inconfondibili. La sua formazione musicale infatti è caratterizzata dalle contaminazioni, grazie alle quali riesce sempre a rendere personali sia le interpretazioni che le composizioni originali. Nel corso di 15 anni ha cantato per nove volte davanti ai Pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco I.

Nel 2005 ha interpretato la colonna sonora del cartone animato della Walt Disney Chicken Little sostituendo la grande voce di Patti LaBelle. A Chicago (dove Linda soggiorna per svariati anni) pubblica l’album “Days like this” prodotto, registrato e mixato da Larry Skoller, famoso produttore/musicista della black music, detentore di due Grammy Awards. Il disco è una sorta di ripartenza per lo stile musicale di Linda, una linea di demarcazione tra le due carriere artistiche che la porta ai vertici della stima anche in ambienti specializzati sulla musica Soul Jazz Blues internazionale.

Linda Valori , la voce Pluripremiata

1995. Premio “Una Nuova Voce Italiana

2000. Premio “Voci Nuove”

2002. Primo premio Mia Martini

2004. Terzo posto al Festival di Sanremo e premio della critica

2004. Premio artista per la pace dell’anno – Assisi festival

2005. Premio “Goldenstag”-CERBUL DE AUR- europeo

2005. Premio Mediterraneo della Musica

2006.Premio Festival del Mediterraneo Megahit di Fethye-

2006. Premio Lucio Battisti

2009. Premio Nino Rota

4 volte premiata come marchigiana dell’anno nel settore Musica 2019. Premio speciale della giuria Gentile da Fabriano. Figlia di madre rumena e padre italiano.

Scoperta da Tony Renis e Simona Ventura, partecipa al Festival di Sanremo 2004 con “Aria, sole, terra e mare”, e conquista il terzo posto.

Nel 2005 partecipa al reality show Music farm, successivamente pubblica il primo album “La forma delle nuvole” (che contiene il singolo “Domani stai con me” scritta in collaborazione con Gary Barlow, compositore e cantante dei Take That) con il quale vince il concorso canoro internazionale “Cerbul de Aur” in Romania.

Indimenticabile la sua partecipazione allo spettacolo televisivo e teatrale “Tutte donne tranne me” di Massimo Ranieri, con il quale incide la cover di “Se bruciasse la città”. La notte del 31 dicembre 2004 partecipa allo show Rai “L’anno che verrà” organizzato da Rai Uno a Rimini e condotto da Carlo Conti.

Nel febbraio del 2005 entra a far parte, insieme ad altri dieci cantanti italiani, del cast di Music Farm, il reality show di Rai Due dedicato alla musica. Dal 2008 al 2009 partecipa come ospite fissa al programma televisivo Rai “Domenica In” condotto da Lorena Bianchetti. Nel 2009 e 2010 partecipa nuovamente alle edizioni della trasmissione Rai “L’anno che verrà”, condotte da Fabrizio Frizzi. Nell’estate del 2008 incide il singolo “Pasolini scrive”, scritto da Maurizio Fabrizio (con le citazioni di Pier Paolo Pasolini).

Una carriera brillante, che negli anni ha permesso alla brava cantante italiana di far parte delle voci che contano nel panorama musicale internazionale. L’esagono proporrà un suo concerto live , una occasione da non perdere.

La stagione dell’Esagono sulla Terrazza che affaccia sulla spiaggia di Cala D’Ambra, proseguirà il 17 settembre con un imperdibile tributo a Lucio Battisti. Il concerto di Francesco Piu Trio, annullato a causa della improvvisa Tromba d’aria dello scorso 3 settembre , sarà recuperato il 18 settembre alle ore 18,00

Venerdì 17 Settembre alle ore 18.00 Tributo a Battisti

Sabato 18 Settembre alle ore 18,00 Francesco Piu Trio

Nel rispetto dei protocolli anti-covid è gradita la prenotazione , cliccando sul sito

