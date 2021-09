Ruote nella Storia in Sardegna, il 19 settembre tra Alghero e Bosa

L’evento di sicuro richiamo turistico e mediatico, data già la massiccia adesione di equipaggi su splendide vetture da tutta la Sardegna, prevede anche la realizzazione di un servizio televisivo che sarà trasmesso nelle prossime settimane nell’ambito del “Magazine ACI Storico” che va in onda ogni due settimane il mercoledì alle ore 23.00 su su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e decine di televisioni in convenzione sul digitale terrestre. Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle 8.30 ai Bastioni Cristoforo Colombo nelle adiacenze di Piazza Sulis ad Alghero.

Con la partecipazione del sindaco di Alghero dr. Mario Conoci, del presidente dell’AC Sassari Giulio Pes di San Vittorio e del direttore Alberto Marrone, alle 10.00 sarà data la partenza in colonna e gli equipaggi si muoveranno lungo la SP 105 “Alghero-Bosa”, ovvero lungo un tragitto immerso in un circuito naturale noto per la sua bellezza. L’arrivo è previsto per le ore 11.00 quando le vetture sosteranno a Bosa in piazza 4 Novembre e gli equipaggi faranno visita alla splendida cittadina. Bosa è un incantevole borgo dove tradizione e modernità si fondono e infondono curiosità e fascino. La tua prima indelebile immagine di Bosa sarà il quartiere storico di sa Costa, fatto di case variopinte che si inerpicano sulle pendici del colle di Serravalle, dominato dal castello dei Malaspina, risalente al XII secolo.

Dopo la visita, gli equipaggi si muoveranno alla volta di un noto ristorante della zona per un momento conviviale.

Nel rispetto della normativa nazionale in materia di indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19, tutti i partecipanti devono essere in possesso della certificazione prevista (Green pass) dalle norme vigenti in materia. Tutti i dettagli della manifestazione sono disponibili sul sito internet dell’automobile club Sassari all’indirizzo www.sassari.aci.it mentre i momenti salienti della giornata saranno disponibili in tempo reale sui canali social di ACI Storico e sul sito www.clubacistorico.it.