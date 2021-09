Rock x Gramsci﻿ 2021 ad Ales

Rock x Gramsci 2021

Torna Rock x Gramsci. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 11 settembre, a partire dalle ore 22 nell’ormai tradizionale cornice offerta da piazza Santa Maria, ad Ales. Il festival diventa maggiorenne, quella 2021 infatti è la XVIII^ edizione.

Come sempre al centro dell’evento ci saranno la musica – con Joe Perrino, Vanvera, Maggot Madness e Yallah & Wasabi Sun – il pensiero dell’intellettuale nato ad Ales 130 anni fa e gli approfondimenti culturali.

Durante la serata, chiunque volesse donare all’Archivio Partecipato delle sottoculture popolari ideato dall’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci fanzine, dischi, registrazioni audio e video, riviste, poster, locandine potrà prendere contatto con gli associati che curano il progetto.

L’Archivio fa parte del progetto “Una storia diversa: promuovere la cultura del volontariato attraverso lo studio delle sottoculture popolari e giovanili”.

“Proseguire nella lotta” è il brano gramsciano scelto per dare il titolo all’edizione 2021. Il riferimento è a un articolo comparso senza firma un secolo fa su l’Ordine nuovo del 24 agosto 1921. La riflessione di Antonio Gramsci stupisce come sempre nella sua attualità:

«La classe ricca, la classe padronale deve potere affamare sempre la classe operaia e contadina, perché i suoi profitti siano salvi, perché la sua proprietà non subisca mutilazioni, limiti, menomazioni di qualunque sorta? Tutto questo è spietato, ma nessun grido di dolore, di umanità potrà impedirlo».

Parole che sembrano tagliate per questi tempi, parole attraverso cui Gramsci indica una via maestra per il riscatto dei lavoratori: la prosecuzione e l’organizzazione della lotta.

Ma c’è anche un’altra pacifica lotta in atto: quella del mondo della musica e della cultura che vogliono riprendersi i propri spazi dopo un anno e mezzo di difficoltà. Dopo l’edizione 2020, Rock x Gramsci punta a tornare al pieno delle sue potenzialità, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle misure di prevenzione dal contagio.

La serata si aprirà con l’intervista del cantautore cagliaritano Joe Perrino, curata dal batterista, Dj, produttore musicale, scrittore e blogger piacentino Antonio “Tonyface” Bacciocchi.

Perrino presenterà in parole e musica il progetto “Canzoni d’amore a mano armata”, segnato dal contrasto fra la sua ruvida voce e l’accompagnamento etereo del pianoforte. Un album che si colloca idealmente nell’ambito del cantautorato moderno, in cui la tradizione italiana di Conte, Tenco e Endrigo convive con il rock d’autore di Nick Cave, Leonard Cohen, Tom Waits, Van Morrison, Nick Drake e Mark Laneghan.

A seguire saliràsul palco la cantante dei Not Moving Ltd. Rita “Lilith” Oberti, che leggerà il brano gramsciano che dà il titolo alla manifestazione, accompagnata dalle musiche di Mauro Vacca, in arte Vanvera, e Roberta Etzi.

Toccherà quindi ancora a Joe Perrino, accompagnato al piano da Daniele “Serpiko” Serpi e da Maggot Madness, al secolo Simone Mura, che presenterà il suo album “Still Alive”, uscito a luglio. Chiuderà la serata il dj set di Yallah e Wasabi Sun, della Fratellanza R’n’R dj’s.

L’evento è organizzato dall’Associazione Casa natale Antonio Gramsci di Ales in collaborazione con l’Associazione musicale Dalton, con il patrocinio del Comune di Ales e il contributo dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna. Per informazioni: 340 5554571 // ibba.ignazio@tiscali.it