Rally Terra Sarda, dal 1 al 3 Ottobre

Rally Terra Sarda: iscrizioni aperte per la 9 ª edizione del Rally moderno, per la prima edizione dello storico e della regolarità sport

Fino al 22 settembre sono aperte le iscrizioni alla gara valida come prova di Coppa Rally di Zona Aci Sport con coefficiente 1,5, organizzata dalla Porto Cervo Racing. Dal 1° al 3 ottobre sono in programma anche il 1° Rally Terra Sarda Storico e la 1ª Regolarità Sport Terra Sarda. Partenza da Tempio Pausania, arrivo ad Arzachena e altri otto Comuni coinvolti nel Rally che abbraccia la Gallura in attesa dell’edizione 2022 valida per il Tour European Rally.

Con l’apertura delle iscrizioni entra nel vivo il Rally Terra Sarda-Rally della Gallura organizzato dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 1° al 3 ottobre. Nello stesso weekend, oltre alla 9ª edizione del Rally moderno, si disputerà anche il 1° Rally Terra Sarda Storico e la 1ª Regolarità Sport Terra Sarda.

Dopo l’annuncio nei giorni scorsi dell’ingresso del Rally Terra Sarda 2022 nel TER Tour European Rally, cresce l’attesa per una delle gare considerate fra gli appuntamenti irrinunciabili nel calendario Aci Sport. Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per mercoledì 22 settembre.

Agevolazioni sui trasporti. Grazie alle rinnovate partnership tra la scuderia Porto Cervo Racing e le compagnie di navigazione, saranno garantiti sconti e agevolazioni agli associati dal Team che parteciperanno al 9° Rally Terra Sarda. La convenzione fa parte dei numerosi servizi e opportunità che la Scuderia offre ai suoi piloti e co-piloti che scelgono di partecipare agli eventi del Team. La partnership rientra nel progetto di promozione del binomio sport-turismo in un periodo di cosiddetta “bassa stagione”.

Il programma. Dopo la distribuzione del Road Book, le ricognizioni con vetture di serie in programma venerdì 1° ottobre e lo Shakedown a Tempio Pausania “Fonti di Rinaggiu” Trofeo Pinky in programma sabato mattina, sempre il 2 ottobre, è fissata la partenza da Tempio Pausania (corso Matteotti) alle ore 15.

Saranno sette le prove speciali (su due giorni di gara), 59,99 i chilometri cronometrati e 278,80 quelli complessivi. Il programma prevede la prova speciale Aglientu “Mare Verde” Trofeo Grimaldi (Km 12,24) da effettuare sabato 2 ottobre per due volte (alle ore 15:40 e 18:30), la prova speciale Arzachena “L’Isuledda” Trofeo Gimar (Km 6,52) da correre domenica 3 ottobre per due volte (alle ore 10:32 e 13:29) e la crono Palau “Prova dei Giganti” Trofeo Cala Costruzioni (Km 7,49 Km) da effettuare tre volte (alle ore 11:04, 14:01 e 16:28). L’arrivo sarà ad Arzachena (via Ruzzittu) domenica alle ore 17.

il territorio. Arzachena e Tempio Pausania saranno i due poli del “Rally Terra Sarda”, con Arzachena che ospiterà sempre il quartier generale del Rally, mentre Palau, Aglientu, Luogosanto e Aggius saranno gli altri comuni coinvolti con il passaggio del rally oltre Olbia, Sant’Antonio di Gallura, Santa Maria Coghinas e Trinità D’Agultu e Vignola che sostengono l’evento.

Validità. Il 9° Rally Terra Sarda, oltre ad essere valido come prova della Coppa Rally di Zona Aci Sport (con coefficiente 1,5) sarà valido per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna. Anche la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico avrà la sua validità: sarà il penultimo round del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna ACI Sport.