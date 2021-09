Rally Terra Sarda: 79 gli equipaggi iscritti

Pieno di iscritti e tanta qualità di equipaggi per il Rally Terra Sarda in programma in Gallura dal 1° al 3 ottobre. La gara, su asfalto, registra ben 79 equipaggi, di cui 73 nel Rally Moderno (tredici vetture R5) e i restanti sei equipaggi nella prima edizione del Rally Storico e della Regolarità Sport.

Pieno di iscritti e tanta qualità di equipaggi per il Rally Terra Sarda in programma in Gallura dal 1° al 3 ottobre. La gara, su asfalto, registra ben 79 equipaggi, di cui 73 nel Rally Moderno (tredici vetture R5) e i restanti sei equipaggi nella prima edizione del Rally Storico e della Regolarità Sport.

Grande soddisfazione fra gli organizzatori della Porto Cervo Racing per la pioggia di iscrizioni pervenuta per la nona edizione della gara valida come ultima prova della Coppa Rally 9ª Zona ACI Sport. Presenti anche diversi equipaggi provenienti dalla Corsica.

Qualità, quantità ed internazionalità. È il Rally Terra Sarda 2021 che fa il pieno di iscritti con ben 79 equipaggi. La gara, in programma dal 1° al 3 ottobre, organizzata dalla Porto Cervo Racing, conta ben 73 equipaggi nel Rally Moderno e i restanti iscritti equamente suddivisi nella prima edizione del Rally Storico e della Regolarità Sport Terra Sarda.

advertisement

La 9ª edizione del Rally Terra Sarda, valida come ultima prova della Coppa Rally 9ª Zona ACI Sport (coefficiente 1,5), avrà nella R5 e nella A6 le classi più numerose.

Tra le tredici vetture R5, con il numero 1 sulle fiancate della Volkswagen Polo e con i colori della Porto Cervo Racing, ci sarà Vittorio Musselli, vincitore di tre edizioni (2014, 2015 e 2019), quest’anno in coppia con Fabio Salis.

Presenti anche Marino Gessa e Salvatore Pusceddu della scuderia Sardegna Racing Team, vincitori della prova d’apertura della Coppa Rally 9ª zona ACI Sport (Rally del Parco Geominerario), sempre sulla vettura della casa automobilistica boema con il numero 2.

Su un’altra Skoda Fabia R5, con il numero 3, ci saranno Maurizio Diomedi e Mauro Turati portacolori della MRC Sport, vincitori di quattro edizioni e secondi assoluti nel 2019.

Alla ricerca di un altro podio in Sardegna (terzi assoluti al Rally del Parco Geominerario), l’equipaggio della scuderia MRC Sport Dimitri Tomasso e Cristina Caldart (Skoda Fabia R5).

Con il chiaro obiettivo di essere tra i protagonisti assoluti sulle altre Skoda Fabia R5 anche Antonio Rusce-Giulia Paganoni (Team Autoservice Sport), Auro Siddi-Rosario Siragusano, Egisto Vanni-Marco Murranca (Porto Cervo Racing), Giancarlo Pusceddu-Paolo Cottu e Ivan Pisciottu-Gianfranco Tali (undicesimi assoluti al Rally del Vermentino, dopo undici anni di stop) entrambi del Team Autoservice Sport, Roberto Cocco-Sergio Deiana (Porto Cervo Racing), Giovanni Di Carlo-Lucia Brundu (scuderia VM Motor Team), Francesco Farci-Giovanni Rollo (Mistral Racing) e Paolo Curone e Paolo Raggi (Movisport).

Con una Mitsubishi Lancer Evo IX (R4) e con i colori della Porto Cervo Racing, ci sarà Alessandro Spezzigu navigato dal Fiduciario regionale Sardegna ACI Sport Giuseppe Pirisinu.

Si attendono gare scintillanti anche nelle classi A6 (tredici equipaggi) con Gudenzi-Cottu, Pisano-Turchi, Deiana-Cadinu e l’equipaggio proveniente dalla Corsica Baltolu-Noto; nella R2B, con ben 7 equipaggi al via e nella N2 con ben 8 equipaggi.

Presente un equipaggio femminile e ben quattordici navigatrici fra le quali verrà assegnato il Premio Deamater, un premio dedicato alla personalità femminile in gara.

Gli organizzatori della Porto Cervo Racing ringraziano tutte le scuderie che non sono volute mancare all’appuntamento in Gallura: la Sardegna Racing Team, la MRC Sport, il Team Autoservice Sport, la VM Motor Team, la Mistral Racing, la Movisport, la Rallysport Evolution, la Biella Motor Team, la Albertoni Leoni Rally Team, la Kappaerre, l’AAS Promotor, la Magliona Motorsport, la Brl Copetition, la Pintarally Motorsport, la Xrt Scuderia, l’Ogliastra Racing, la Mediaprom Racing, la Eurospeed e il Team Bassano.

Sei gli equipaggi iscritti al 1° Rally Terra Storico e alla 1ª Regolarità Sport Terra Sarda che regaleranno spettacolo all’evento in programma in Gallura.

Le prove speciali del Rally Terra Sarda. Sette le prove speciali (su due giorni di gara), 59,99 i chilometri cronometrati e 278,80 quelli complessivi. Dopo lo shakedown in programma sabato mattina a Tempio Pausania “Fonti di Rinaggiu” abbinato allo sponsor Conad e al Trofeo Pinky, e la partenza da Tempio Pausania (Corso Matteotti) alle 15, gli equipaggi affronteranno per due volte la prova speciale Aglientu “Mare Verde” abbinata allo sponsor Grimaldi Lines. Domenica sono in programma le restanti cinque prove speciali: la Arzachena “L’Isuledda” abbinata allo sponsor Gimar, da effettuare due volte, e la Palau “Prova dei Giganti” abbinata allo sponsor Cala Costruzioni, da correre tre volte. L’arrivo sarà ad Arzachena (via Ruzzittu) domenica alle ore 17.

Il territorio. Arzachena e Tempio Pausania saranno i due poli del “Rally Terra Sarda”, con Arzachena che ospiterà sempre il quartier generale del Rally, mentre Palau, Aglientu, Luogosanto e Aggius saranno gli altri comuni coinvolti con il passaggio del rally oltre Olbia, Sant’Antonio di Gallura, Santa Maria Coghinas e Trinità D’Agultu e Vignola che sostengono l’evento.

Validità. Il 9° Rally Terra Sarda, oltre ad essere valido come prova della Coppa Rally di Zona Aci Sport (con coefficiente 1,5) sarà valido per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna. Anche la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico avrà la sua validità: sarà il penultimo round del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna ACI Sport.