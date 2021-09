“Questa stanza non ha più pareti”: mostra di La Chigi al Karel Music Expo

In occasione del Karel Music Expo a Cagliari, Galleria Siotto comunica l’apertura della mostra personale di La Chigi “Questa stanza non ha più pareti”, dal 9 a 11 settembre dalle ore 18 alle 22.

La mostra è curata da Elena Calaresu e Fabiano Alciator di Galleria Siotto.

BIO

La Chigi vive e lavora a Trento. Divoratrice compulsiva di arte e letteratura dallo spirito vintage, lavora con materiali non convenzionali, differenti medium e “objets trouvès” sul linguaggio e sui suoi limiti e sul tema della Casa. Attraverso installazioni e ready made materializza i sentimenti in piccole scenette ironiche e apparentemente leggere. L’interesse di La Chigi sta nello scarto e in quei materiali che possono essere riutilizzati e riciclati, attribuendo loro un nuovo significato in un processo di ri-significazione. Ecco quindi che delle semplici scatolette di pesce si trasformano in piccoli mondi che indagano l’essere umano nella difficile relazione con se stesso, la società e gli altri. I mini mondi raccontati nella mostra sono un modo per pensare fuori dagli schemi nei confini di una scatola: “arredata” da ciascuno a modo suo, la scatola/Casa diviene meno stretta e convenzionale di quanto si potrebbe presumere.

INFO

L’ingresso alla mostra è vincolato dall’esibizione della Certificazione Verde (Green Pass), che si ottiene dopo la vaccinazione o la guarigione da COVID-19 o un test negativo.

advertisement

Il KME mette a disposizione tamponi salivari gratuiti certificati, applicati da medico abilitato, per tutti coloro che vorranno utilizzare questo strumento, disponibili presso il Lazzaretto Sant’Elia dalle ore 20 alle ore 22 dei giorni del Karel Music Expo.

Per evitare attese è possibile prenotare gratuitamente via email a info@voxday.com.