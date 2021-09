“Quartucciu – La Città Madre” è il nome di un progetto culturale ampio e articolato messo in opera dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Proloco e la soc. coop. Forma e Poesia nel Jazz che insieme ad Arrexinis propone altre due importanti manifestazioni: Identità e valore tra passato e presente, un progetto che mira a custodire e la memoria storica del patrimonio della cittadina, attraverso azioni e percorsi, incontri e dibattiti; tutto ciò che possa conservare il grande patrimonio di Quartucciu e Su Pannu e Santu Pedru, la storica manifestazione equestre realizzata a Quartucciu alla metà degli anni 90 con al centro la competizione dei cavalieri provenienti da tutta la Sardegna; una manifestazione di forte richiamo turistico che per questa nuova edizione 2021, una sorta di 2.0, sarà propedeutica per il prossimo anno.

La seconda edizione ARREXINIS cominciata lo scorso fine settimana con un’anteprima alla DomusArt – la presentazione del libro di Efisio Isola dal titolo “La mia vita tutto sbilancia verso l’anno Duemila” – ha registrato un primo sold-out durante la giornata di domenica 12 settembre per la visita guidata alla Tomba di Giganti “Sa Domu ‘e S’Orcu” in località Is Concias e per l’applauditissimo concerto dal titolo “Azadì” in cui la musica e le poesie dell’artista curdo Mubin Dunen hanno incontrato le melodie sarde e mediterranee di Mauro Palmas e del suo ensemble che sotto la magia di un albero centenario a pochi metri dal sito archeologico hanno dato vita ad oltre un’ora di splendide melodie e importanti parole di speranza.

La voce recitante di Simonetta Soro, il basso di Silvano Lobina e il pianoforte di Alessandro Foresti, solido ensemble alla corte di Mauro Palmas, hanno completato l’opera e ammaliato le oltre cento persone giunte per assistere, in religioso rispetto e silenzio, al concerto-spettacolo.

L’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico, culturale e archeologico della cittadina dell’area metropolitana di Cagliari e del suo territorio attraverso il connubio tra musica, spettacoli, arte, archeologia ed enogastronomia si dimostra ancora la scelta giusta per questa Amministrazione e per l’Assessora Elisabetta Contini.

Il calendario degli appuntamenti di ARREXINIS prosegue domani sabato 18 settembre con un’altra preziosissima giornata; al suo interno diversi interventi musicali e la straordinaria partecipazione di Ambra Pintore in Terre del Ritorno.

ore 9:00 – Breve visita guidata al nuraghe Nanni Arrù loc. Sant’Isidoro a cura dell’Archeologa Patrizia Zuncheddu

ore 11:00 Sa Domu ‘e S’orcu – Tomba dei Giganti loc. Is Concias:

Nicola Agus (launeddas, cornamusa e altri strumenti tradizionali)

Storie di Alberi con Enedina Sanna (voce narrante) e Maria Vicentini (viola, violino)

Ambra Pintore in Terre del Ritorno con Roberto Scala, Federico Valenti e Marco Argiolas

ore 13:00 – Degustazione dei prodotti tipici del territorio a cura della Proloco

La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 388.3899755

L’accesso agli spettacoli è consentito ai soli spettatori muniti di Green Pass

L’evento è organizzato secondo le attuali misure anti-Covid19 e nel pieno rispetto delle norme vigenti

ARREXINIS è organizzato dal Comune di Quartucciu in collaborazione con la Soc. Coop. Forma e Poesia nel Jazz, la Proloco di Quartucciu e grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.