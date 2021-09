Quartu Sant’Elena. Due appuntamenti concertistici con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino”

Un doppio appuntamento concertistico è previsto a Quartu Sant’Elena con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas che promuove e organizza due iniziative musicali da realizzare nei giorni 22 e 23 settembre 2021 presso il cortile dell’ex caserma dei Carabinieri.

Si inizia mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 20.30 con il concerto “Fascinating sounds in music” (Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti) tenuto dal polistrumentista e compositore Nicola Agus.

Il concerto si articolerà attraverso un percorso musicale emozionale nel quale verranno utilizzati strumenti musicali provenienti dal bacino del Mediterraneo, dalle aree nordiche e celtiche, dall’America per arrivare fino alla Cina. Tutti gli strumenti utilizzati dialogano tra loro, evidenziando caratteristiche e sonorità affini fino a rintracciare le più remote radici comuni.

advertisement

In questo “viaggio” le sonorità della Sardegna, rappresentate da strumenti come le Launeddas, svestono gli abiti della tradizione ed entrano in un mondo di suoni moderni e contemporanei, in cui lo strumento è valorizzato in ogni suo aspetto tecnico e sonoro.

Si proseguirà giovedì 23 settembre 2021 alle ore 20.30 con il concerto Vocale – Strumentale “TALES IN MUSIC – Musica e Parole per raccontare le tradizioni”, tenuto dal Gruppo “Cantico dal Mare” (Manuela Ragusa: voce e strumenti tradizionali – Mario Pierno: chitarra) che proporrà un percorso fra musica e parole con suoni provenienti dalle nostre radici che uniscono terre diverse mediante l’esecuzione di un repertorio composto da brani appartenenti al repertorio tradizionale e popolare in lingua sarda, napoletana e siciliana.

I concerti (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra) sono promossi e attuati dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport (nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2021) e del Comune di Quartu S. Elena nell’ambito della Manifestazione “Quartu Estate – Ripresa 2021”.

L’ingresso ai concerti, che si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid, sarà gratuito e sarà riservato esclusivamente al pubblico munito di green pass.

Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino”

Via Arma Azzurra 9 – Casella Postale n. 225 – cap 09067 Elmas C.F. 92031560920

Presidente Bandini Gabriella – ennioporrino@tiscali.it – ennioporrino@pec.it

Direttore Artistico Perra Ignazio 3899986031 – perra.ignazio@tiscali.it

Responsabile della produzione Garau Maria Elena 3897909580 mariaelenagarau@gmail.com