Quale Casinò Bitcoin è il migliore per giocare alla Roulette Online: Bitstarz o Golden Star Casinò?

Come in molti già sapranno, la Roulette è uno dei giochi da casinò che più affascinano e più intrigano i giocatori, per via della sua imprevedibilità e per la totale assenza di abilità necessarie per il gioco. Le numerose varianti create dalle varie piattaforme, cercano inoltre di portare l’esperienza dell’utente ad un livello superiore. È proprio per questo che oggi abbiamo deciso di proporvi un articolo che vi aiuterà nella scelta del migliore casinò Bitcoin online per giocare alla Roulette.

La sezione delle Roulette presente su Bitstarz

La prima piattaforma che andiamo a prendere in considerazione oggi è Bitstarz, la quale consente di giocare alle Roulette Online grazie alla licenza Curacao ottenuta nel lontano 2014. Tra i più di 2800 giochi presenti nella sua libreria, Bitstarz offre una sezione molto interessante dedicata alle Roulette Online. Siamo riusciti a contare più di 30 Roulette diverse all’interno della sezione dei giochi da tavolo, la maggior parte prodotta dal colosso del gaming online Evolution Gaming. I giocatori potranno trovare non solo le versioni più classiche di questo gioco come la Roulette Europea, quella Americana e quella dal vivo, ma anche delle varianti interessanti come la Lightning Roulette, la Immersive Roulette e la Speed Auto Roulette.

Sarà inoltre possibile beneficiare di un piccolo boost iniziale, dato dal welcome bonus attualmente presente sul sito, che consiste in un bonus sui primi 4 depositi per un massimo di 500€ (o 5BTC) complessivi.

La sezione delle Roulette di Golden Star Casinò

Passiamo ora all’altra piattaforma che abbiamo deciso di mettere in comparazione a Bitsarz, ovvero Golden Star Casinò. Non appena si entra nella home-page del sito, si capisce fin dal primo momento che rispetto al suo diretto competitor, Golden Star Casinò non possiede una libreria di giochi così vasta come quella posseduta da Bistarz. Ciò si riflette anche sulla sezione delle Roulette, presenti soltanto in 7 varianti, tra cui:

Roulette Royal

European Roulette

American Roulette

French Roulette

In questo caso, a differenza di quello che abbiamo visto su Bitstarz, i fornitori di software sono molteplici e sono molto diversi, infatti alcuni software sono prodotti da Amatic, altri da Belatra, altri ancora da Bgaming e infine l’ultima variante è prodotta da Evoplay.

Anche per quanto riguarda Golden Star Casinò, i giocatori potranno sfruttare il bonus di benvenuto attualmente presente sulla piattaforma, per incrementare i fondi depositati e poter così incrementare di conseguenza anche le probabilità di vincita. Il welcome bonus infatti consiste in un bonus sui primi tre depositi, per un totale di 500€ (o 150 mBTC) complessivi.

Come facciamo a scegliere la migliore sezione Roulette per giocare con Bitcoin?

Prima di arrivare alle conclusioni, vogliamo dare alcuni consigli molto importanti su come riconoscere, in completa autonomia, una buona sezione di giochi da Bitcoin Roulette in un Bitcoin Casinò.

Come prima cosa, il nostro consiglio è quello di vedere la varietà di versioni presenti: un must sono la Roulette Europea, quella Americana e quella Francese; ogni aggiunta è un plus gradito.

Il secondo fattore da tenere in considerazione è il fornitore di software: alcuni sono più conosciuti di altri e quindi possono già fornirci, indirettamente, un marchio di fabbrica di qualità e lealtà.

L’ultimo fattore da considerare è l’RTP, ovvero la percentuale di ritorno al giocatore: più questo numero è alto (di solito un buon RTP è sopra il 90%), più sarà alta la possibilità di vincere nel tempo.

Conclusioni: chi vince tra i due contendenti?

Abbiamo visto molto brevemente come sono composte le sezioni delle Roulette in entrambi i siti e cosa hanno da offrire. Dopo attente analisi, basate su parametri oggettivi e provenienti da esperti nel settore, ci sentiamo di consigliare senza ombra di dubbio Bitstarz, non solo per la maggiore varietà di Roulette presenti al suo interno, ma anche per la scelta di un colosso del gaming come Evolution Gaming, conosciuto e rispettato a livello globale.

Se prendiamo in considerazione anche il bonus di benvenuto per i giocatori che vogliono iscriversi per la prima volta su uno di questi due siti, Bistarz vince a mani basse, per via della divisone in quattro comodi depositi e la possibilità di incrementare i propri fondi fino a 500€ o 5 BTC.