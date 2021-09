Prosegue il percorso regionale verso Assisi

Mancano poche settimane al pellegrinaggio regionale verso Assisi. Il 3 e 4 ottobre prossimo la Sardegna avrà l’onore di offrire l’olio – secondo una tradizione che si ripete ormai da 82 anni – per alimentare la lampada che arde perennemente ad Assisi dinanzi alla tomba del Patrono d’Italia. Venerdì 17 settembre – giorno in cui la liturgia ricorda l’impressione delle stimmate di San Francesco – tutte le Diocesi della Sardegna si uniranno in preghiera in vista del pellegrinaggio. Di seguito l’elenco dei momenti di preghiera organizzati.

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

advertisement

Alghero-Bosa. Cattedrale di Alghero ore 17.

Cagliari. Chiesa San Francesco ore 19.

Iglesias. Chiesa San Francesco ore 18.

Lanusei. Santuario Madonna d’Ogliastra ore 18:30.

Nuoro. Chiesa Madonna dei Martiri, Fonni, ore 18:30.

Oristano e Ales-Terralba. Chiesa San Francesco in Oristano ore 19.

Ozieri. Chiesa San Francesco in Alà dei Sardi ore 17.

Sassari. Chiesa di Santa Maria di Betlem (orario da definire).

Tempio-Ampurias. Chiesa Sant’Ignazio da Laconi, Olbia, ore 20.