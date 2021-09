Programma Fiera del Libro Iglesias – Gonnesa – Portoscuso – Zeddiani

Mancano pochi giorni all’inizio de La Fiera del Libro Iglesias – Gonnesa – Portoscuso – Zeddiani che si terrà dal 29 settembre al 4 ottobre 2021 e avrà come tema e titolo: “Quando siete felici fateci caso“.

Quando siete felici fateci caso è una citazione di una frase di Kurt Vonnegut, tratta da una serie di conferenze che il geniale autore di distopie fantascientifiche come “Mattatoio n.5” e “Ghiaccio nove” ha voluto dedicare al motore universale delle nostre vite: la felicità.

Il tema della Fiera del 2021 diviene un invito da mettere in pratica immediatamente: questa frase evocativa ha il potere di riportare l’attenzione sulla somma di piccole cose che – pur in momenti complessi e indecifrabili come quelli che ci troviamo a vivere – devono orientare il nostro agire ed il nostro essere su tutta la bellezza da cui siamo circondati. Come dice Vonnegut, quando le cose vanno bene e tutto fila liscio, fermatevi un attimo, per favore, e dite a voce alta: «Cosa c’è di più bello di questo».

advertisement

Alla “Felicità” saranno orientati gli incontri con gli autori de La Fiera del Libro Iglesias – Gonnesa – Portoscuso – Zeddiani.

· Partner e collaborazioni:

Partnership: Salone internazionale del Libro di Torino, Elba Book Festival, Festival GialloGarda, Sicilia Niura, Festival Letterario del Monreale

In collaborazione con le Biblioteche di Portoscuso, Masullas, Gonnesa

e con i Sistemi Bibliotecari: Rete Biblioteche Civiche Torinesi, SBIS (Sulcis), Sistema Bibliotecario Joyce Lussu

In collaborazione con le Scuole: Istituto Comprensivo Angius Portoscuso Gonnesa, Istituto IPIA G.Ferraris Iglesias, Istituto Linguistico e delle Scienze Umane Baudi di Vesme Iglesias, Liceo Scientifico Asproni – Artistico Branca Iglesias, Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea Iglesias

In collaborazione con gli Editori: Graphe.it, Condaghes, S’Alvure, Scrittura Pura, WUM, SEM

Attività produttive: Consorzio Turistico per l’Iglesiente, Onda Service, S’Art

Librerie: Libreria Duomo Iglesias, Libreria Mondadori Iglesias, Libreria Le Nuvole Barcellona, Libreria StoryTelling Gonnesa

Associazioni: Argo Circolo Letterario, Associazione Elda Mazzocchi Scarzella, Casa Emmaus, Chine Vaganti, Circolo Gramsci Torino, Circolo Musicale Verdi, Circolo Sant’Efisio Torino, FASI Federazione Associazioni Sarde Italia, FIDAPA, Gruppo Teatrale Su Pranu Portoscuso, Museo dell’Arte Mineraria / Associazione Periti Minerari, Museo Genoni, Museo Masullas, Associazione Sa Fabrica Portoscuso, Hoppipolla Portoscuso

Realtà Formative: Premio Morrione, Scuola Dante Norimberga, Scuola Baskerville Cagliari

Media Partner: Radio Arcobaleno, FilmtheLife

RetePYM di Fiere e Festival

La Fiera del Libro è un progetto dell’Associazione Argonautilus

Progettazione a cura di 011solution

Direzione Artistica: Maurizio Cristella, Coordinamento generale: Eleonora Carta

1A Comunicazione

Anna Ardissone cell. 340.7009695; annaardissone1@gmail.com

Raffaella Soldani cell. 349.3557400; raffaellasoldani@gmail.com