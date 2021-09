Presentato a Cagliari l’evento celebrativo “Luigi”

in onore di Gigi Riva, opera inedita di Giorgio Pitzianti

CAGLIARI – Questa mattina, presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica, è stato presentato ufficialmente l’evento artistico celebrativo ‘Luigi’ in onore di Gigi Riva.

L’opera, del tutto inedita, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, andrà in scena in anteprima, giovedì 11 novembre 2021, alle ore 21:00, presso l’Auditorium del Conservatorio “G.P. da Palestrina” ed è già considerato in programmazione per il 2022 anche al Teatro Lirico di Cagliari per ospitare un pubblico più ampio, quale grande avvenimento e sincero tributo da parte di tutta la Sardegna a “Luigi”.

Il progetto, interamente ideato dal creativo Giorgio Pitzianti, coprodotto con il Conservatorio di Cagliari, istituzione accademica di Cagliari, e in stretta collaborazione con la Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari con le sue maestranze, vedrà il coinvolgimento artistico dell’attore e doppiatore Luca Ward che con la sua voce e capacità interpretativa aiuterà lo spettatore ad intraprendere un viaggio introspettivo nel cuore di Luigi.

“Mi sento privilegiato – afferma l’autore Giorgio Pitzianti – nell’aver avuto la possibilità di sviluppare questo progetto artistico che spero possa realmente raggiungere tutti, non solo gli appassionati di calcio, con l’auspicio che possa essere in grado di avvicinarci a Luigi Riva oggi, attraverso una nuova luce.”

