Siligo: Premio Maria Carta 2021

Domenica 5 settembre, a Siligo, verranno assegnati i Premi Maria Carta per il 2021.

Gli organizzatori, tra gli altri, hanno deciso di conferire il Premio all’ACSIT, come riconoscimento per le attività svolte in quasi quarant’anni a favore della Sardegna.

Il riconoscimento ci onora tantissimo, anche per il fatto che premia il ruolo fondamentale che il Circolo ha sempre avuto per la diffusione della cultura e a favore dell’economia della Sardegna.

Ricordiamo che, oltre all’ACSIT, saranno premiati la cantante Maria Luisa Congiu, il cantante Joe Perrino, la società di informatica Numera SpA.

Segnaliamo anche che tutta la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta da Videolina, dalle 17 alle 20.30.