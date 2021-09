“Premio Giorgio Sisini”, una borsa di studio per esperti in Digital Transformation

Per volontà della famiglia Baggi Sisini è stato bandito il “Premio Giorgio Sisini”, che garantirà una borsa di studio per un master (Digital Transformation Master) presso la Talent Garden Innovation School di Milano e a cui sarà possibile candidarsi entro il termine ultimo del 15 settembre .

L’iniziativa è riservata a giovani già inseriti in ambito aziendale nati o residenti in Sardegna. Confindustria Centro Nord Sardegna sostiene il Premio e già nei giorni scorsi ha informato le imprese associate tramite una comunicazione interna. Si tratta infatti di una importante opportunità per approfondire tematiche di grande attualità per le aziende, ovvero nell’ambito della trasformazione digitale in grado di migliorare prodotti, servizi e processi organizzativi grazie alle tecnologie digital. Si rivolge in particolare a chi è già inserito in ambito lavorativo e possiede una adeguata preparazione ma punta a migliorare le proprie competenze nell’innovazione digitale e metterle a disposizione del tessuto produttivo sardo.

La borsa di studio sarà pari a 4mila euro e coprirà la quota di partecipazione al Master (3.480 euro), supportando le spese di trasporto e alloggio legate alla partecipazione in presenza in sede a Milano. Le candidature al Premio si chiuderanno il prossimo 15 settembre. Entro il 22 sarà comunicato il nome del vincitore della borsa di studio. Il master prenderà il via l’8 ottobre.

advertisement

L’obiettivo del “Premio Giorgio Sisini” è formare giovani meritevoli under 35, interessati a lavorare in Sardegna, per contribuire alla crescita della regione. Quest’anno il master scelto è in Digital Transformation (la trasformazione digitale all’interno delle aziende), una materia molto attuale, che tocca l’intero mondo delle aziende, piccole medie e grandi.

È previsto un percorso formativo blended suddiviso tra contenuti on demand, learning live session online e lezioni esclusivamente in presenza. Il corso sarà infatti part time per una durata complessiva di 120 ore, in parte in presenza e in parte a distanza. Il bando è stato predisposto in collaborazione con la Scuola Talent Garden Innovation School, che garantirà la formazione specialistica prevista nel piano di studi.

Dal bando sarà possibile entrare, attraverso link, nel sito della Scuola e caricare la propria candidatura (https://talentgarden.org/it/innovation-school/online/digital-transformation-master/).