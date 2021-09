Polizia di Stato di Cagliari: Il Primo Dirigente Dott.ssa Bibiana Pala è il nuovo Capo di Gabinetto

La Questura di Cagliari ha il suo nuovo Capo di Gabinetto, è il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Bibiana Pala.

La Dott.ssa Pala, originaria di Bitti (NU), laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Sassari, ha iniziato la carriera in Polizia nel 2002 frequentando il 92° corso per Commissari della Polizia di Stato, al termine del quale è stata assegnata al C.A.I.P. di Abbasanta.

Successivamente è stata trasferita alla Questura di Sassari, dove ha assunto la prima dirigenza dell’U.P.G.S.P., e poi quella della Squadra Mobile. In ultimo è stata nominata Capo di Gabinetto. Ha ricoperto anche il ruolo di Portavoce, dando in questa veste il massimo impulso alla divulgazione delle attività svolte dagli uffici della Questura e dei Commissariati di P.S. della provincia di Sassari.

Nel corso degli anni ha svolto, altresì, diversi incarichi e per il suo costante e proficuo impegno ha rappresentato un indiscusso punto di riferimento, non solo negli ambienti istituzionali, ma anche nell’intero ambito della Provincia di Sassari.

È stata punto sicuro di riferimento per i diversi Questori che si sono succeduti nel tempo e per il personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e continuerà ad esserlo a Cagliari, svolgendo le funzioni di Capo di Gabinetto della Questura.