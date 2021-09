Pirri presenta i laboratori “Vini e vitigni del Piemonte”

Giovedì 30 settembre e giovedì 7 ottobre, dalle 20:00 alle 22:30 nella sede di Hermaea in via Santa Maria Chiara 24A a Pirri, si terrà “Vini e vitigni del Piemonte”, due laboratori di analisi sensoriale dedicati esclusivamente all’assaggio di vini da vitigno autoctono del Piemonte. I due laboratori sono aperti a tutti.

Nei due incontri verranno descritte e confrontate le unicità sensoriali di grandi classici, come il Barolo, e di tanti altri vini da vitigno autoctono meno conosciuti, legati a produzioni molto limitate e di grande interesse. Un’occasione unica per degustare vini straordinari e spesso difficilmente reperibili, e soprattutto per comprenderne l’identità sensoriale e imparare a distinguerli.



I laboratori saranno condotti dal dott. Dario Elia, esperto di analisi sensoriale, giudice internazionale, direttore dell’Istituto Italiano di Analisi Sensoriale LIMBA (www.limba.it).

advertisement

Non si tratterà semplicemente di degustazioni ma di incontri interattivi che in maniera divertente e immediatamente operativa permetteranno di apprendere molte tecniche di assaggio e il funzionamento dei nostri meccanismi percettivi.



Per prenotare e per informazioni è necessario inviare il proprio numero di telefono e nominativo a:

darioelia@yandex.com

Si chiede la massima puntalità perché gli accorgimenti attuali (controllo di temperatura all’ingresso, postazione fissa, distanziamento e altro ancora) richiedono qualche minuto in più per accogliere e sistemare i partecipanti nel modo prestabilito. È necessario il Green Pass per tutti i partecipanti.

La quota di iscrizione complessiva (due incontri) è 70 euro e va versata almeno due settimane prima della data dell’evento (dopo conferma dell’effettiva disponibilità di posti). Non è possibile iscriversi a un solo incontro. Iscrizione esclusivamente via bonifico previo contatto via email per verificare la disponibilità dei posti (IMPORTANTE: l’IBAN dal 2021 è cambiato):

IBAN: IT86Q0306967684510749155212

conto intestato a: VESNA

causale: PIEMONTE 2021

I posti sono molto limitati, si consiglia di provvedere al più presto all’iscrizione. Quando i posti saranno esauriti verrà immediatamente comunicato in questa pagina. Subito dopo la prenotazione tramite bonifico è necessario inviare il proprio numero di telefono, nominativo e dati del bonifico effettuato a: darioelia@yandex.com



La quota di iscrizione è immediatamente rimborsabile nel caso la data dell’evento venga spostata causa pandemia. Non è rimborsabile in caso di assenza o disdetta, ma l’iscrizione è comunque cedibile ad un’altra persona.



La partecipazione a questo modulo verrà attestata in forma di crediti formativi dell’Istituto Italiano di Analisi Sensoriale LIMBA (in qualsiasi momento può essere richiesta una certificazione complessiva delle ore di formazione ricevute, incluse quelle precedenti).