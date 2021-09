Piras (Lega): “Il sindaco Truzzu presenti subito il regolamento di polizia e sicurezza urbana redatto dall’allora assessore Carlo Tack!” 

La sicurezza è un diritto primario di ogni cittadino ovunque. La sicurezza e la lotta al degrado in una città come Cagliari, vista la sua forte vocazione turistica, è indispensabile per valorizzarne e implementarne la sua attrattività.

Partendo da questo presupposto ho deciso di presentare una mozione rivolta al primo cittadino di Cagliari, Paolo Truzzu, per chiedergli di approvare urgentemente il nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana redatto e preparato dall’ex Assessore Carlo Tack la cui approvazione è stata più volte rimandata per volere dello stesso sindaco.

Anche se abbiamo accettato, seppur con rammarico, che le dinamiche legate al desiderio di poltrone e a giochini di potere portassero alla revoca della nomina dell’Assessore Tack, ora non staremo certamente con le mani in mano a guardare che il bene dei cittadini sia trascurato e ignorato.

L’approvazione del Regolamento, fortemente voluto dalla Lega in quanto rispondente alle mutate esigenze di sicurezza urbana; pubblica incolumità; decoro urbano; e più in generale per la migliore fruibilità degli spazi e dei beni di interesse artistico, storico, culturale e ambientale, non può essere rimandato ulteriormente.

La città di Cagliari, infatti, è dotata di una disciplina in materia di sicurezza urbana oramai anacronistica che deve necessariamente essere adeguata alla normativa dell’attuale quadro legislativo nazionale, fornendo una adeguata risposta alle mutate esigenze che si correlano alla nuova moderna veste che la città sta assumendo. Di questo noi siamo sempre stati consapevoli, e ci auguriamo lo sia anche il sindaco…”

Così Andrea Piras, Consigliere Comunale di Cagliari e Consigliere Regionale eletto tra le fila della Lega Salvini Sardegna.