Per il bonus matrimonio, ad Oristano domande sino al 30 settembre

Da oggi e sino al 30 settembre è possibile presentare le domande per richiedere il Bonus matrimonio.

“Istituito con la Legge Regionale 22/2020 il bonus si concretizza in un sostegno economico finalizzato a incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati in Sardegna – spiega l’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano Carmen Murru – L’intervento si inquadra nell’ambito delle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna, a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è finalizzato ad incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati nel territorio della regione, tramite un contributo erogato fino alla concorrenza di 4 mila euro per cerimonia”.

Sono rimborsabili i seguenti servizi, resi da operatori aventi sede nel territorio regionale: catering, acquisto fiori, acquisto abbigliamento, wedding planner, affitto sala, diritti di agenzia di viaggi, affitto vettura per il giorno delle nozze, servizio fotografico, servizio di animazione ed intrattenimento anche musicale, servizi di parrucchiera ed estetista.

Possono presentare la domanda le coppie residenti in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 (la residenza deve essere posseduta da almeno uno dei coniugi), che abbiano celebrato il matrimonio o l’unione civile tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di Oristano in qualità di ente gestore dell’Ambito Plus corrispondente al Comune capoluogo della provincia di Oristano su cui insiste il Comune dove ha avuto luogo il matrimonio o l’unione civile.

Gli interessati possono presentare domanda esclusivamente tramite mail, all’indirizzo protocollo@comune.oristano.it. Farà fede la data e l’ora di ricezione dell’istanza sul sistema informatico dell’Ente Comune di Oristano.

L’avviso integrale e la modulistica sono sul sito istituzionale www.comune.oristano.it

Per informazioni ci si può rivolgere:

Plus Oristano:

referenti per l’Ambito di Oristano:

Maria Fara: tel. 0783.791230 – e-mail maria.fara@comune.oristano.it

Simona Trogu: tel. 0783.791472 – e-mail simona.trogu@comune.oristano.it

– all’Ufficio URP del Comune di Oristano: tel 0783.791337 – 331- e-mail urp@comune.oristano.it

– all’Ufficio Informacittà del Comune di Oristano: tel. 0783.791628 – e-mail informacitta@comune.oristano.it

Plus Ales-Terralba: tel. 0783.296381 – e-mail ufficioplus@comune.mogoro.or.it