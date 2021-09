PD, quattro membri della Segreteria Provinciale di Nuoro candidati alle comunali

“Esprimo il mio totale sostegno, a nome del Partito Democratico, ai quattro membri della segreteria provinciale di Nuoro, tra cui il presidente dei Giovani Democratici sardi, che si candideranno alle prossime elezioni comunali. Questo è parte del rinnovamento del partito, una ricostruzione che inizia dalle fondamenta, comune per comune”.

Così Giuseppe Ciccolini, segretario provinciale del PD di Nuoro, che ufficializza e appoggia le candidature di Mariaelisa Marongiu (vicesegretaria), Alessandra Carta e Marco Carta, rispettivamente a Orani, Fonni e Siniscola, più il presidente dei Giovani Democratici sardi Francesco Ruiu a Dorgali, in vista delle amministrative in programma il 10 e 11 ottobre 2021.

“Il PD della provincia di Nuoro ha iniziato un nuovo corso – spiega Ciccolini – e la candidatura di giovani, seppur esperti oltreché molto motivati, ne è la conferma. Il segno tangibile del ritorno nei territori del Partito Democratico, che si ripresenta nei comuni con i suoi volti, nelle liste civiche, per rispondere concretamente alle priorità e alle esigenze di tutti i cittadini”.

“In un momento non certo semplice per la vita delle nostre comunità – aggiunge il segretario provinciale – avvertiamo la necessità di rilanciare con forza le nostre idee e il confronto politico, soprattutto a livello locale. Ecco perché, in attesa che il Centrosinistra si riorganizzi unito in tutta la provincia, mi auguro l’elezione di Mariaelisa, Alessandra, Marco e Francesco, quattro figure giovani e valide, che contribuiranno sicuramente alla ricostruzione del PD e al vero rilancio del territorio partendo dai singoli comuni”, conclude Giuseppe Ciccolini.