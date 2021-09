Parte da Brescia il tour europeo del concertista italiano Gianmario Strappati

Venerdì 24 settembre la città di Brescia ha ospitato nella splendida location del Partitore del Serraglio, un importante recital per Tuba sola tenuto dal solista italiano Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo.

Alla presenza di eminenti figure del panorama musicale italiano, ha eseguito le opere a lui dedicate di Lorenzo Di Vora “Memorie di luoghi ora deserti”, Rossano Pinelli “Frammenti dalla Nave dei Folli”, Paolo Picchio “Evocaciòn” e Paolo Rosato “Erano Canti di Guerra” (scritto per il 60esimo della nascita di Ilaria Alpi).

L’evento patrocinato dal Comune di Brescia, è stato organizzato dall’associazione Brescia Underground. Calorosi applausi e manifestazioni di stima, sono stati rivolti a Gianmario Strappati per queste sue interpretazioni in prima mondiale.

Il musicista che terrà prossimamente masterclass per l’Università di Santo Tomas nelle Filippine, è già atteso il 24 ottobre in Bulgaria per un concerto per Tuba e archi presso la prestigiosa Bezisten Hall per poi proseguire in Repubblica Ceca, Irlanda del Nord, Svizzera e Germania.