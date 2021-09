Ostia Film Festival Italiano, successo ed emozioni tra cinema, musica, sociale e sport

Una Kermesse coinvolgente ricca di eventi musicali, cinematografici, sociali, sportivi ed un omaggio alle donne che si è tenuta presso il Teatro del Lido di Ostia, ideato e diretto da Francesca Piggianelli, in collaborazione con Agnese Branca di Romarteventi, e Massimiliano Mambor, conduzione Simone Bartoli e Claudia Martucci, Presidenti Onorari Elettra Ferraù e Luca Verdone, Patrocinato dalla Regione Lazio.

La rassegna ha visto la partecipazione di un folto pubblico, sold out per la prima serata protagonista la Festa conclusiva del Roma Videoclip Indie, i Premi Speciali assegnati a : “BRAVO CANE” di IGNORANTIA LEGIT regia di ADRIANO NATALE, “LASCIARSI ANDARE” di DANIELE ROTONDO regia di DIEGO COLUZZI (Premio Cinecittà Panalight), ” BUONGIORNO AMORE” di MICAELA regia di GUIDO MASSIMO CALANCA, “LE DONNE BALLANO ” di DANIELE SAVELLI” regia i MATTEO GIOFFREDA, “IO CI SARO’ ” di NIKO feat ONAIM, “PENSIERI BELLISSIMI” di MOCI regia di CRISTIANO PEDROCCO, “CLOSER TO YOUR HEART” di ROBERTO LOBBE PROCACCINI regia di ANDREA CENTRELLA, “ROCK’N’ROLL SERVICE” di LONGBLOND regia di LONGBLOND e “LU TWIST DE LU SALENTU “di DYLAN FORTYTEARS regia di FILIPPO TAMBURINI.

La seconda serata, dedicata a cortometraggi, film noir e sociali, premiati MY DOLLY” regia di Fabio Schifino, “SACRIFICIO DISUMANO” di Pierfrancesco Campanella, “CUORE A CUORE, PELLE A PELLE” Omaggio ad Ostia di Franco Carrozzino e Tamara Bartolini, PREMI SPECIALI a Luigi De Filippis produttore della Dreamworldmovies ed al film “IN THE TRAP” regia di Alessio Liguori. PREMIO RIVELAZIONE e proiezione film “DIETRO LA NOTTE” regia di Daniele Falleri.

La rassegna si è conclusa con un Omaggio alle donne, premiate per le loro opere prime rivelazione –FILM “TUTTI PER UMA” regia di SUSY LAUDE, presente con Dino Abbrescia, “OSTAGGI” regia di ELEONORA IVONE presente con Angelo Longoni “PREMIO SPECIALE” OMAGGIO A PIERA DEGLI ESPOSTI per “TUTTE LE STORIE DI PIERA” regia di Peter Marcias anche sceneggiatore con MANUELA TEMPESTA che ha ritirato il Premio.

Gran finale a sorpresa con un “PREMIO SPECIALE DONNE NELLO SPORT” alla campionessa di pugilato ALESSIA MESIANO, accompagnata del marito campione di Judo Augusto Meloni, emozionata ha ritirato il premio. Alessia è una delle atlete azzurre più rappresentative della Federazione Pugilistica Italiana. Fa parte della Nazionale Femminile Elite di Pugilato ed è stata Campionessa del Mondo Elite nel 2016 (medaglia storica). Da sempre è impegnata a livello sociale e culturale come Testimonial del Pugilato Italiano. Al termine un grande applauso alla Kermesse, ringraziamenti speciali al Rotary Club di Ostia e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione ed un arrivederci alla prossima Edizione.(foto di Fiori, Simoni, Bonanni)