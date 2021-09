Ospiti d’eccezione per la seconda giornata del Festival Letterario del Monreale

La seconda giornata del festival letterario del Monreale vede tra gli appuntamenti di punta le tavole rotonde sull'editoria e sul giornalismo. Per le presentazioni letterarie, grande attesa per Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020

Una seconda giornata densa di appuntamenti per il Festival letterario del Monreale, che si prepara ad accogliere importanti esponenti del panorama editoriale, letterario e giornalistico sardo e nazionale. Presenteranno le loro opere Giorgio Binnella, Claudia Musio, Paola Musa, Cecilia Parodi, Gianni Usai, Livia Sambrotta, Luca Ammirati e Remo Rapino. Presenti anche i rappresentanti delle case editrici Morellini, Condaghes, Il Maestrale, Minimum Fax che discuteranno con Sara Bilotti, Romano De Marco, Antonio Lanzetta, Alessandro Marongiu e Luca Mirarchi della crisi dell’editoria. Nel pomeriggio, i giornalisti Claudia Sarritzu, Stefano Lamorgese, Manuel Scordo, Paolo Mastino e Andrea Manunza si confronteranno sul tema “Il giornalismo oggi. Cronache e inchiesta”.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

Domani 10 settembre, alle 9:30, presso il Barket Caffè, Giorgio Binnella e Claudia Musio presentano i loro rispettivi romanzi Le ombre dentro e Farfalle nel vento. Dialogano con gli autori Andrea Fulgheri e Alice Cruccu.

Alle 11, la Casa Mereu ospita la tavola rotonda “La crisi dell’editoria” con Mauro Morellini (Morellini Editore), Francesco Cheratzu (Condaghes), Giuseppe Podda (Edizioni Il Maestrale), Luca Briasco (Minimum Fax), Sara Bilotti, Romano De Marco, Antonio Lanzetta, Alessandro Marongiu e Luca Mirarchi. Modera Eleonora Carta.

Gli eventi pomeridiani riprendono nello Spazio Civis alle 16 con l’incontro “Il giornalismo oggi. Cronache e inchiesta”. Intervengono Claudia Sarritzu, Paolo Mastino, Stefano Lamorgese, Manuel Scordo e Andrea Manunza. Modera Alessandra Ghiani.

Alle 17, nella Casa Mereu, Paola Musa e Cecilia Parodi presentano i loro rispettivi romanzi Nessuno sotto il letto e La luce bianca del mattino. Conduce l’evento Sara Bilotti.

Alle 18, Gianni Usai presenta il suo romanzo La sesta nota con Patrizia Rinaldi. L’evento è realizzato in collaborazione con il Festival Dialoghi di Carta di Sardara. Alle 19, Livia Sambrotta presenta Non salvarmi. Dialoga con l’autrice Piergiorgio Pulixi. Alle 20, Luca Ammirati presenta il suo romanzo L’inizio di ogni cosa con Francesca Spanu.

L’ultimo appuntamento della giornata sarà in piazza Marconi alle 21 con la presentazione del romanzo di Remo Rapino Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, vincitore del Premio Campiello 2020. Introduce Alberto Ibba, dialogano con l’autore Luca Briasco e Andrea Pau.

MOSTRE

Nei giorni del festival si potranno visitare alcune mostre: al Civis, “Gennas e caras de Santuengiu” del pittore Giacomo Putzu. Sempre al Civis sarà inoltre visitabile l’esposizione di abiti medioevali del periodo giudicale di Eleonora D’Arborea curata dalla Compagnia Medievale di San Gavino Monreale.

Il Festival è realizzato con il sostegno del Comune di San Gavino Monreale, della Fondazione di Sardegna, del Mondadori Bookstore “I Mulini” di Cagliari e dell’Accademia d’arte di Cagliari. Numerose le partnership importanti, tra cui quella con l’associazione culturale “Chine Vaganti”, la Fiera del Libro di Iglesias, l’associazione culturale “Il Club di Jane Austen Sardegna”, il Festival “Dialoghi di carta” di Sardara, la rivista culturale “Antas”.

Come previsto dalle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’ingresso e la partecipazione agli eventi sarà consentito in osservanza delle disposizioni di legge e solo se muniti di green pass. L’organizzazione provvederà a disporre i posti a sedere con il distanziamento previsto dalla normativa.

