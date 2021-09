Oristano: quasi pronto il bando per microcredito finanziato dal fondo CREO

Il Comune di Oristano sta definendo il bando per il microcredito da finanziare con le risorse del fondo CREO per l’erogazione dei finanziamenti di attività da realizzare nelle aree incluse nel programma Oristano est.

“Nato come fondo di dotazione a sostegno dei finanziamenti alle imprese e ai professionisti, CREO ha lo scopo di creare opportunità di crescita e di sviluppo dei soggetti che operano o che intendono operare nell’area Oristano Est” evidenzia l’Assessore al Bilancio e alla programmazione del Comune di Oristano Angelo Angioi.

“In vista della prossima pubblicazione del bando è importante segnalare l’iniziativa dell’Ente Nazionale per il Microcredito che organizza un corso per l’iscrizione all’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito – aggiunge l’Assessore Angioi -.

Le domande di richiesta di accesso al corso di orientamento e di partecipazione alla sessione della prova valutativa dovranno pervenire entro il 27 settembre 2021.

E’ importante evidenziare come il bando comunale finanzierà apposite attività di tutoraggio a favore delle aziende che potranno essere svolte esclusivamente da consulenti iscritti nell’apposito elenco dell’Ente nazionale per il microcredito.

Le attività di tutoraggio svolte da professionisti del settore sono fondamentali per una adeguata e qualificata programmazione a favore delle attività da realizzare nell’ambito di Oristano est – conclude l’Assessore Angioi -. Per i consulenti operanti in città è dunque un’opportunità da non perdere per poter fornire i loro servizi a tutti quei soggetti che intendono investire nelle aree di Oristano est”.

L’avviso e le informazioni per l’iscrizione sono riportate al seguente LINK:

https://tutor.microcredito.gov.it/2021/07/15/avviso-di-pubblicazione-sessione-prova-valutativa-per-liscrizione-nellelenco-nazionale-obbligatorio-degli-operatori-in-servizi-non-finanziari-ausiliari-di-assistenza-e-monitoraggio-per-il-m/