Oristano –  Manifestazioni di interesse per il Bando Includis. Proposte entro il 12 ottobre

L’ambito PLUS di Oristano aderisce all’Avviso pubblico “Includis 2021” della Regione Sardegna (pubblicato il 4 agosto 2021, a valere sul PO FSE 2014/2020) per l’attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa a favore di persone con disabilità.

Le azioni progettuali sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando residenti nei 24 Comuni dell’Ambito PLUS.

Per l’attuazione degli interventi è prevista la costituzione di appositi partenariati con soggetti pubblici e privati.

advertisement

Il Comune di Oristano, Ente capofila del PLUS, ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse per la progettazione e la realizzazione delle attività progettuali. Sono invitati a partecipare gli enti pubblici e/o le organizzazioni del terzo settore come definite ai sensi della Legge n 106 del 6 giugno 2016, a pena di esclusione, in possesso dei requisiti soggettivi indicati dall’articolo 8 dell’AVVISO INCLUDIS 2021.

L’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it