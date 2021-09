Oristano: il colonnello Sulsenti al comando delle fiamme gialle

Nella mattinata odierna, presso la caserma intitolata al Fin. Renzo Atzei, Giancarlo Sulsenti ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale di Oristano.

Nel corso della cerimonia l’ufficiale ha inteso, tra le altre, ringraziare il Ten. Col. Pasquale Pellecchia per avere, congiuntamente all’incarico di comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Oristano, temporaneamente retto anche il Comando Provinciale in un delicato periodo, purtroppo contrassegnato dai noti eventi incendiari che hanno colpito una significativa parte del territorio, non facendo mancare, con il contributo della componente aeronavale del corpo e nel quadro delle direttive delle Autorità preposte, l’apporto della Guardia di Finanza alle operazioni di protezione civile.

Il Col. t. ISSMI Giancarlo Sulsenti, originario della provincia di Ragusa, ha in passato ricoperto vari incarichi e, più di recente, al termine del corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, ha svolto servizio quale Capo Ufficio Analisi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, Capo Servizio Informatica del Comando Generale della Guardia di Finanza e, da ultimo, Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Sardegna.

Il Comandante Regionale Sardegna, la cui presenza ha conferito particolare lustro all’evento, ha voluto porgere all’ufficiale i migliori auguri per l’assunzione dell’importante incarico.