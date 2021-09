Oristano: appaltati i lavori per messa in sicurezza di scuola

Il Comune di Oristano ha appaltato i lavori per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’accesso alla Scuola per l’infanzia di via Campania.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa Basciu Gabriele di Marrubiu che ha offerto un ribasso del 31,118% sull’importo posto a base di gara di 103 mila euro e quindi per l’importo complessivo di 76 mila 174 euro.

“Il progetto prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualificazione dell’area adiacente all’ingresso della scuola dell’infanzia di Via Campania, realizzando dei parcheggi a servizio della scuola e dei camminamenti privi di ostacoli e dislivelli che, oltre garantire un sicuro accesso alla scuola agli accompagnatori e bambini, collegano il contesto pedonale urbano, dalla via Brianza, alla via Verga” spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna.

Nel dettaglio è prevista la realizzazione di una strada interna per l’accesso ai nuovi parcheggi, la realizzazione e il ripristino di marciapiedi adiacenti all’accesso della scuola, la creazione di posti auto con stalli riservati ai disabili e la realizzazione di un impianto di illuminazione dell’area.