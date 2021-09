Nuoro, Museo Asproni: apertura straordinaria per i 150° di Grazia Deledda

Il Museo Archeologico nazionale Giorgio Asproni di Nuoro, in collaborazione con il Consorzio per la Pubblica Lettura “Sebastiano Satta”, martedì 28 settembre 2021, in occasione del 150° anniversario dalla nascita di Grazia Deledda, nuorese illustre e unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura, ha deciso di celebrare la ricorrenza con un’apertura straordinaria che verrà estesa dalle 16.00 fino alle 20.00.

Il Funzionario responsabile del Museo, Stefano Giuliani, parteciperà alla Conferenza dal titolo: “Musei Biblioteche Archivi: esperienze nel Distretto Culturale Nuorese” che si terrà alle 17.00 presso l’auditorium della vicinissima Biblioteca Satta, alla presenza di Paolo Piquereddu, Commissario Regionale del Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta”, e Agostino Cicalò, presidente del Distretto Culturale del Nuorese.

All’iniziativa hanno aderito i direttori di musei, biblioteche e archivi del territorio. L’evento è stato inserito tra le manifestazioni in programma nella settimana dal 27 settembre al 2 ottobre per BiblioSattaPride. Per quelle date gli utenti che mostreranno alla biglietteria del Museo Asproni la tessera della biblioteca Satta potranno usufruire di uno sconto sul biglietto d’ingresso. Si consiglia la prenotazione all’indirizzo email: drm-sar.museoarcheo.nuoro@beniculturali.it o via telefono al numero 0784 31688 e sulle pagine facebook e instagram del Museo. Per partecipare alla conferenza è necessario chiamare al numero 0784 244500.

advertisement

Per ulteriori aggiornamenti consultare le pagine social del museo o il sito: https://musei.sardegna.beniculturali.it/musei/