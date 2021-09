Nuoro, i Consiglieri Comunali del Centrosinistra: “la giunta Soddu renda noti i contributi versati per la Biblioteca Satta negli ultimi sette anni”

I consiglieri comunali del Centrosinistra puntano ancora una volta il dito sul sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, per la gestione della Biblioteca Satta. Gli esponenti del Partito Democratico, Carlo Prevosto e Natascia Demurtas, hanno infatti presentato nelle ultime ore un’interrogazione – sottoscritta anche da Lisetta Bidoni – per sollecitare la Giunta comunale in merito ai contributi che non risultano versati alla “Satta”.

“Come da statuto del Consorzio per la pubblica lettura della Biblioteca Satta, di cui il Comune di Nuoro è stato socio fino al 2021 – spiega Carlo Prevosto –, il Comune era tenuto a versare ogni anno la somma di 293.722 euro a favore della Satta. Dalla stampa, però, si apprende che la giunta Soddu sarebbe debitrice verso il Consorzio di ben 998.000 euro”.

“Una situazione che – precisa Natascia Demurtas – ha impedito il funzionamento della Biblioteca, confermando ancora una volta il grave disinteresse dell’amministrazione Soddu per la cultura, come si era già capito dal fatto che non fosse mai stata convocata la commissione Cultura del Consiglio comunale di Nuoro per discutere proprio del futuro della Satta”.

Da qui la richiesta al sindaco e alla maggioranza a “fare urgentemente chiarezza sulla questione, rendendo noti i contributi versati dal comune al Consorzio Satta dal 2015 al 2021, anno di scioglimento del Consorzio stesso. Qualora fossero vere le notizie sul mancato versamento dei fondi da parte del Comune verso la Biblioteca – aggiunge Prevosto –, la giunta Soddu ci dica come e quando intenda saldare il suo debito”.

“Ci auguriamo – conclude Carlo Prevosto – che il Comune risponda alla nostra interrogazione entro il limite previsto di 10 giorni, al fine di chiarire la situazione sulla Satta una volta per tutte”.