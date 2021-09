Nuoro: deferito 40enne accusato di truffa on line

I Carabinieri della Stazione di Nurri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un pregiudicato 40 enne.

L’uomo, residente in Puglia, è stato accusato del reato di truffa “on line” consumata ai danni di un residente che, dopo aver versato mediante bonifico la somma pattuita di circa tremila euro, non era mai entrato in possesso di un’auto messa in vendita su una pagina di un noto social network.

Gli accertamenti svolti dagli agenti, mediante anche l’analisi dei documenti bancari, hanno consentito di risalire all’identità del sedicente venditore.