Nuoro, chiude l’hub della scuola Maccioni

Dal 13 settembre chiude l’HUB nella scuola Maccioni di viale Costituzione, l’unica sede vaccinale Covid a Nuoro sarà quella di via Kandiskij. La Campagna ad oggi ha permesso di completare il ciclo per il 72% della popolazione vaccinabile del Distretto di Nuoro.

Nella nota inviata al sindaco Andrea Soddu, all’assessora alla Protezione Civile Valeria Romagna e alla dirigente delle scuole di via Costituzione, il Commissario Straordinario ASSL Nuporo, Gesuina Cherchi, la coordinatrice sanitaria Maria Carmela Dessì, e il referente dell’organizzazione, Antonello Podda, pongono l’accento sulla collaborazione avuta dal Comune e dalla scuola media diretta da Graziella Monni, ma anche dalla Protezione civile e dalla Croce rossa, esprimendo a tutti un ringraziamento.

La chiusura non significa un rallentamento della campagna. L’ASSL Nuoro sottolinea come «pur nell’esigenza di proseguire la campagna, la cui importanza non è certamente diminuita, siamo nelle condizioni di rimodulare l’organizzazione delle sedi» ponendosi anche un traguardo futuro.

«Occorre proseguire per raggiungere entro questo mese l’80% dei soggetti vaccinabili e ancora oltre ad ottobre, obbiettivo che può essere raggiunto anche utilizzando uno solo sito».