Notturni Contemporanei: concerti a Cagliari e Sassari dal 6 al 14 settembre

L’appuntamento è per lunedì 6 settembre alle 21.30 a Sassari, nella Sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa”, con replica martedì 7 settembre, sempre alle 21.30, nel cortile interno del Conservatorio di Musica di Cagliari.



Protagonisti del concerto saranno Maria Josè Palla (pianoforte) e Davide Pizzo (viola), allievi del Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina”.



Il programma musicale prevede: Sonata per pianoforte n.31 op.110, di Ludwig van Beethoven; Αμάραντος, per pianoforte (prima esecuzione assoluta), di Matteo Atzori; Viola Sonata per viola e pianoforte, di Rebecca Clarke.

Organizzato dal Conservatorio “G.P da Palestrina” col patrocinio del Comune di Cagliari e della Fondazione di Sardegna, Notturni Contemporanei, spiega il direttore dell’ente musicale cagliaritano Aurora Cogliandro, «in questa ripartenza vedrà i riflettori puntati sui giovani e talentuosi studenti con, tra gli altri, tre brani appena completati dagli allievi compositori del nostro Conservatorio. In particolare, nelle serate del 6 e 7 settembre Maria Josè Palla e Davide Pizzo eseguiranno Αμάραντος, composizione per pianoforte di Matteo Atzori, un brano il cui titolo sottende un’idea di eternità, un tema notturno e spirituale col quale, con gioia, nutrire la nostra interiorità».

La rassegna proseguirà con un un nuovo doppio appuntamento – in scena lunedì 13 settembre alle 21.30 a Sassari, nella sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa”, e martedì 14 settembre alle 21.30 a Cagliari, nel cortile interno del Conservatorio “G.P da Palestrina” – sulle musiche di Beethoven, Debussy, Brahms e, in prima esecuzione, degli studenti Alessio Carrus e Domenico Lavena.

Sul palco Sara Sestu (pianoforte), Annamaria Fiore (violino) e Varvara Kotova (pianoforte).

Per info e prenotazioni:

070493118 – prenotazionenotturni@tiscali.it (per gli eventi in programma a Cagliari);

prenotazioneconcerti@conservatorio.sassari.it (per gli eventi in programma a Sassari).