Nora: “Torri e tramonti – note d’autore tra mare e storia”

Voluta dal Comune di Pula, la rassegna è organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e sostenuta da diversi partner tra i quali la Fondazione di Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna.

Chiude la tre giorni, sabato 11 settembre nella suggestiva chiesetta di Nora, il concerto “Il vento tra le corde” con Gavino Murgia e Paola Erdas.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato11 settembre oe 19.30

Nora –Chiesetta di Sant’Efisio

“IL VENTO TRA LE CORDE”

CON GAVINO MURGIA E PAOLA ERDAS

L’unione tra il jazz e la musica antica è alla base di questo incontro. Melodie senza tempo si incontrano con il linguaggio contemporaneo e creano una felice fusione di sonorità. Soffio, vento e corde vanno a creare un nuovo suono d’insieme che entusiasma e fa riscoprire a chi ascolta, sonorità ancestrali dimenticate. Le composizioni si dividono tra brani originali, scritti appositamente per questo duo, e altri ancora del repertorio medievale e barocco. Un concerto molto interessante, coinvolgente ed emozionante.

BIOGRAFIE

GAVINO MURGIA: inizia a suonare a dodici anni il sax alto. A quindici anni inizia a suonare con vari gruppi pop e funky e a collaborare con alcune compagnie teatrali in Sardegna, frequenta i seminari a Siena per concorrere a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana di Jazz come primo sax tenore. Questa immersione nel mondo del Jazz gli consente di accrescere la propria esperienza e di conoscere tantissimi musicisti con i quali compie innumerevoli esperienze musicali in formazioni di ogni tipo duo, trio, quartetto etc. La Sardegna con le sue profonde radici musicali è costantemente presente nel suo percorso sonoro. Il canto a Tenore nel ruolo di Bassu, praticato già in adolescenza e lo studio tradizionale delle Launeddas, si fondono nel tempo con la musica afroamericana trovando un percorso inedito e originale. Al sax Soprano e Tenore affianca anche il sax Baritono, Flauti e Duduk.