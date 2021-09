Napoli – Mazzarri: “Nessun atteggiamento arrendevole. Squadra solida”

NAPOLI – “Il Cagliari ha fatto una grande partita difensiva e nel primo tempo abbiamo riprovato ad attaccare. Abbiamo concesso poco, purtroppo loro hanno trovato il gol su una sbavatura. Nel secondo tempo volevamo fare l’assalto finale e abbiamo preso il rigore che ci ha tagliato le gambe. Ci è mancato qualcosa nelle ripartenze nel gioco ma davanti avevamo una grande squadra”. Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri non cerca attenuanti. Il trainer rossoblu sgombra il campo dagli equivoci: “Atteggiamento arrendevole? Non mi pare. Abbiamo studiato la difesa bassa perché c’è Osimhen che altrimenti è incontenibile. Le occasioni del Napoli non sono state tantissime. Guardo le occasioni pulite. La linea è stata mantenuta bassa per scelta. Nel primo tempo se Deiola avesse tirato in porta avremmo anche avuto una buona occasione”. Lo sguardo è proiettato già a venerdì, alla sfida contro il Venezia tra le mura amiche. “Ho visto la squadra solida, rispetto all’ultima dove abbiamo giocato male. I ragazzi sentono gli scossoni che ci sono stati, io penso che se ci rimettiamo a posto fisicamente potremo giocarcela in un altro modo”.

Luciano Pirroni