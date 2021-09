Moving Closer: danza e inclusione sociale a Selargius per over 60 e rifugiati

Selargius, 7 settembre 2021 – Dedicato agli anziani del paese e ai rifugiati, Moving Closer indaga la distanza tra sé, l’altro e l’ambiente che ci circonda. Il movimento diventa trait d’union tra danzatori professionisti e la nostra variegata società, con particolare riguardo per le persone Over 60 e richiedenti asilo.

A Selargius, la restituzione dello spettacolo – Residenza Andrea Gallo Rosso Cedac – domani 8 settembre ore 17.30 alla T orretta, avverrà con una Pièce per Cinque.

Si gioca con il doppio significato della parola francese pièce, che ha sia un significato numerico, come un pezzo d’arte, o un pezzo di pane, ecc…, e sia un significato abitativo: come può essere una stanza in un appartamento. Idealmente il termine ‘pièce’ al quale ci si riferisce in questo progetto è un luogo abitato, nel senso allargato del termine, da persone che possono, più o meno liberamente, di vivere insieme. L’obiettivo è creare nuove regole per una armonia interna.

Cosa si è fatto durante il periodo dei laboratori

I laboratori erano aperti a tutta la popolazione, e ai danzatori professionisti interessati, per allenarsi ad entrare in comunicazione con l’altro. Si è partiti dall’idea di entrare in dialogo con l’ALTERITA’ attraverso un’esperienza di movimento fisico, che permettesse di sviluppare una comprensione a livello empatico che si traduce in una maggiore comprensione del linguaggio artistico contemporaneo.

La seconda parte della residenza è stata dedicata anche allo sviluppo della performance Moving Closer e alla evoluzione Pièce per CINQUE, che andrà DOMANI in restituzione.





advertisement

Il progetto danza e inclusione sociale

E’ stato promosso dal Comune di Selargius assessorato Cultura e Spettacolo, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, della RAS, Ce.D.A.C. Sardegna, ASMED Balletto di Sardegna, Maya Inc. Soc. Coop. e in collaborazione con e-Motion Gruppo Phoenix, e organizzato con l’ausilio dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, prevede un calendario di laboratori e appuntamenti che si concluderanno a fine dicembre.

Dopo il MaDIS, Master in Danza e Inclusione Sociale, ora nell’anno 2021 si prosegue con la terza annualità del progetto, con la “danza per la comunità”: un programma di attività di residenza e di messa in scena con danzatori professionisti e non, con la partecipazione della popolazione e di fasce socialmente deboli.