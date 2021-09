Minorenne contromano nella SS 131

Un minorenne affetto da disturbi cognitivi, nel primo pomeriggio di due giorni fa, dopo essersi allontanato dalla struttura presso cui era ospitato, a bordo di un velocipede a tre ruote, senza rendersene conto, imboccava contromano la Strada Statale 131, percorrendola pericolosamente per diversi chilometri in direzione di Cagliari, nel tratto a senso unico verso Sassari.

Il rischio per il giovane di incorrere in un terribile impatto frontale, con i veicoli che nel frattempo sopraggiungevano, è stato grandissimo, ma fortunatamente grazie all’intervento di una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Oristano, che in quel momento stava transitando proprio in quel tratto di strada è stato evitato.

Nonostante la grave situazione di pericolo, a cui il minore si era esposto, con non poche difficoltà, i poliziotti riuscivano ad arrestare la marcia del velocipede e a mettere al sicuro il giovane da ogni possibile rischio di investimento, nell’autovettura di servizio.

Una volta messo in salvo il minore, i poliziotti si sono adoperati per mettere in sicurezza la corsia di marcia interessata rimuovendo il veicolo, che avrebbe potuto causare, per via della sua presenza poco visibile e della velocità dei veicoli che sopraggiungevano, un possibile evento tragico.

Nell’attività di soccorso concorreva anche la pattuglia della Volante inviata dalla Questura di Oristano, giunta sul posto pochi istanti dopo, che prendeva in custodia il ragazzino per poi, espletati gli accertamenti di rito, affidarlo sano e salvo ai genitori.