Michele Saba all’US Tempio 1946

Prosegue il lavoro di costruzione della squadra azzurra in vista del prossimo campionato di Promozione 2021/22. Dalla seduta di allenamento odierna Michele Saba è a disposizione di mister Nativi

Oggi si è unito al gruppo guidato da mister Nativi l’esterno d’attacco classe 2000 Michele Saba.

Saba, nato a Sassari è cresciuto nel Latte Dolce, squadra in cui si è distinto nei campionati giovanili, con un titolo di campioni regionali, per poi passare nel 2017 al Cus Sassari, in Promozione.

Dopo una bella stagione, condita da gol e assist, nel 2018/2019 lo chiama la Torres per farlo esordire in serie D. L’esterno, rapido e tecnico, arriva dal Li Punti, squadra in cui ha militato negli ultimi due anni nel campionato di Eccellenza.