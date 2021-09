Trasferta siciliana per Mauro Santantonio, al via del Rally del Sosio

Mauro Santantonio “La trasferta siciliana ha sempre il suo fascino, proveremo a dire la nostra.”

Il pilota Mauro Santantonio della Scuderia Salento Motori si prepara alla trasferta siciliana, per prendere il via al Rally del Sosio, gara giunta alla sua quattordicesima edizione e che chiuderà la Coppa rally di zona 8 e il Trofeo rally di zona. A bordo della iconica Peugeot 208 T16, curata IM Motorsport, Santantonio torna ad affrontare la gara siciliana per la terza volta consecutiva ed anche quest’anno sarà affiancato dal navigatore Cosimo Cataldi.

Per il portacolori della Salento Motori, la gara organizzata dal comune di Chiusa Sclafani, in sinergia con le amministrazioni di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi, sarà il terzo appuntamento di stagione a cui prenderà il via, sempre a bordo della Peugeot 208 T16.

“Dallo scorso anno siamo stati poco presenti sui campi di gara ed arriviamo in Sicilia per togliere un po’ di ruggine – ha commentato il pilota leccese Mauro Santantonio-.

La mia ultima apparizione di stagione, risale a poco prima dell’estate, a giugno, all’evento spettacolo tenutosi presso la pista salentina, dove insieme a Cosimo abbiamo conquistato il terzo posto di classe.

Sappiamo bene che in Sicilia troveremo avversari molto preparati e che arrivano con tante gare alle spalle, ma la nostra presenza quest’anno non poteva mancare. Stiamo riprendendo il nostro programma per questa stagione, grazie anche ad i nostri partner, uno fra tutti Blockbox, che ci permettono di partecipare a gare oltre regione, e che nei prossimi mesi, ci vedranno ancora una volta con tuta e casco.

Con Cosimo abbiamo un ottimo feeling in macchina e conosciamo le prove dell’appuntamento siciliano, dovremo concentrarci maggiormente sulla nuova prova di Prizzi, che è stata aggiunta da questa edizione. Nel corso dello shakedown valuteremo se ci saranno regolazioni da fare sulla nostra 208 T16.”

Il percorso, che vedrà circa 63 chilometri di tratti cronometrati, si snoderà lungo il territorio attraversato dal fiume Sosio. Le tre prove, la Sant’Anna che misura 5,4 chilometri, la San Carlo di 6,48 e l’inedita Prizzi di 9, saranno affrontate dagli equipaggi per tre volte. Riordini e parchi assistenza saranno ospitati alla zona industriale di Chiusa Sclafani.

La partenza delle vetture avverrà invece da Palazzo Adriano, luogo delle riprese dell’opera cinematografica valsa l’Oscar a Peppuccio Tornatore. Il complesso storico monumentale della Badia, a Chiusa Sclafani, ospiterà la direzione gara, la sala stampa e la segreteria. I vincitori verranno incoronati, come di consueto in piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani.