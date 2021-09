“Match?”, il 17 settembre incontro di culture al Lazzaretto di Cagliari

Due autori Milan Tomasik (Slovenia) e Sara Angius (Italia) provenienti da culture, territori ed esperienze diverse si incontrano per dare voce alle rispettive poetiche di creazione nel progetto multidisciplinare “Match?”, il 17 settembre alle 21.00 al Lazzaretto di Cagliari.

Due poli magnetici, che si influenzano inevitabilmente a vicenda per dare corpo e poesia a un tessuto drammaturgico a più voci, nel nono appuntamento della rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu. Musica dal vivo di Elsa Paglietti.

Spettacoli, residenze artistiche e cantieri itineranti, sperimentazione, scambio e relazione tra danza, teatro, arte circense e performativa. La XIV edizione della rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu, partita a luglio, prosegue con un programma molto nutrito di appuntamenti. Colonna portante di tutte le creazioni è la capacità di valorizzazione dell’ambiente, del luogo che racconta e crea una dimensione culturale ogni volta diversa, in un dialogo profondo tra corpo e spazio.

BIGLIETTI

I biglietti si possono prenotare e acquistare con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it – tel. 070/275304 – 328/9208242 – 338/7423243 – tersicoreat.off@gmail.com

advertisement

L’organizzazione ricorda che è stato attivato un servizio per effettuare il tampone gratuitamente al Lazzaretto di Cagliari per poter accedere allo spettacolo del 22 agosto 2021. É necessario confermare questa opzione all’atto dell’acquisto dei biglietti. Si tratta di tampone salivare eseguito tramite il servizio ambulanza con personale medico specializzato e autorizzato. Per coloro che avessero necessità è obbligatorio prenotarsi specificando nome e cognome delle persone che vogliono usufruire di tale servizio e poter organizzare la lista delle persone. Prenotazione entro non oltre il 21 agosto 2021.