Manifestazione dei sindaci del Distretto sanitario di Oristano

I Sindaci dei Comuni del Distretto sanitario di Oristano aderiscono alla manifestazione in difesa della sanità oristanese e il 24 settembre sfileranno in fascia tricolore a Cagliari insieme ai Comitati spontanei di cittadini.

“Il diritto alla salute deve essere difeso in ogni sede e ad ogni livello – spiegano i Sindaci del Comitato di Distretto Sanitario di Oristano -. La manifestazione dei Comitati spontanei dei cittadini dà maggiore forza alle nostre rivendicazioni istituzionali e fa sentire il peso di un disagio sociale che è sempre più grave e pressante. Il 24 settembre sfileremo tutti uniti per chiedere risposte concrete sulla gravissima situazione sanitaria di tutto il territorio del centro Sardegna”.

L’appuntamento è per le ore 9.00 davanti alla Basilica di Bonaria per poi proseguire a piedi verso via Roma con sosta di fronte al palazzo della Regione.