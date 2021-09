Magliona Motorsport con Mannu e Pisano al Rally Terra Sarda

Per gli alfieri della scuderia sassarese impegno di chiusura della Coppa Italia 9^ Zona l’1-3 ottobre

Tempo di primi verdetti in campo rallistico per la scuderia Magliona Motorsport. La compagine sassarese porta in gara due suoi alfieri al 9° Rally Terra Sarda – Rally della Gallura, in programma l’1-3 ottobre. Sono i piloti di Osilo Giuseppe Mannu e Andrea Pisano, che approdano all’ultimo round di Coppa Italia 9^ Zona con novità in equipaggio e differenti motivazioni.

Per Mannu l’obiettivo principale sarà proprio quello di chiudere i conti della 9^ Zona in classe R3C confermandosi al volante della Renault Clio preparata dalla Tomauto Sport con la quale è alla stagione d’esordio e, in continua progressione, mira alla Finale Nazionale. Al suo fianco, sul sedile di destra, Mannu ritroverà Angelo Medas dopo un paio di anni di inattività del navigatore sardo. La loro ultima gara insieme fu proprio un Rally Terra Sarda di qualche stagione fa.

Sempre su una vettura by Tomauto Sport sarà in gara Pisano. Anche per lui cambio di navigatore effettuato e ritorno al suo fianco dopo alcuni anni di Isacco Turchi. I due condivideranno la Citroen Saxo VTS in un’agguerritissima classe A6, per quello che si annuncia come un immediato banco di prova di livello nel quale ritrovare i giusti sincronismi e cercare una costante progressione.

Il Rally Terra Sarda prenderà il via sabato 2 ottobre da Tempio Pausania con arrivo previsto domenica pomeriggio ad Arzachena. Nella due giorni di competizione sono in programma un totale di sette prove speciali e 59,99 km di tratti a cronometro su un percorso di complessivi 278,8 km.