Luca Ciammarughi “In viaggio con Franz Schubert” il 16 settembre a Cagliari

Ha tenuto conferenze e concerti nei Conservatori di Verona, Novara, Piacenza, Milano, Modena, Bari, Monopoli e Foggia, nonché all’Istituto Superiore di Studi Musicali di Lucca. Nel 2019 ha tenuto una conferenza sul violista e compositore Alessandro Rolla al Teatro alla Scala.

È stato più volte ospite a Radio Tre Rai. Ha scritto 29 voci per la Guida alla musica da concerto di Zecchini Editore. Ha inoltre scritto libretti di cd per etichette quali Deutsche Grammophon, Decca, Sony, Warner Classics, Brilliant e programmi di sala per alcune delle più rilevanti istituzioni concertistiche italiane, fra cui il Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro Petruzzelli di Bari.

Spesso impegnato in lezioni-concerto, ha tenuto recentemente cinque conferenze al pianoforte nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia. Ha collaborato come pianista e consulente musicale alla realizzazione del cartone animato “Max & Maestro” (Premio Abbiati 2019), che ha fra i protagonisti Daniel Barenboim. Ha composto le musiche per i cortometraggi Elsa’s kitchen e Anna e Marcel, proiettati al Centre Pompidou di Parigi.

HA inciso per ClassicaViva due cd dedicati all’estrema produzione pianistica schubertiana, accolti in maniera entusiasta dalla critica. Ha pubblicato per Da Vinci Classics un cd schubertiano a quattro mani con Stefano Ligoratti; e un cd solistico per il mensile Suonare Records, con musiche di Rameau e Schubert. Ha pubblicato per Concerto Classics due cd: “Nel salotto di Casella” (5 stelle della Rivista Musica) e “The sound of Picasso” (5 stelle della rivista “Amadeus”).

Nel 2019 ha realizzato una serie di lezioni-concerto sulle forme della musica classica alla Palazzina Liberty di Milano. Durante il lockdown del 2020 è uscito in edicola, allegato al quotidiano La Repubblica per la serie Impronte Musica, un suo libro su Franz Schubert.

Nell’autunno 2020 ha tenuto una conferenza sulle Sonate per pianoforte di Beethoven all’Auditorium Parco della Musica di Roma per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Ha inoltre suonato il pianoforte in orchestra in occasione di BookCity Milano con La Fil diretta da Marco Seco e il soprano Carmela Remigio. È recente la pubblicazione di un suo saggio critico sulle revisioni dei grandi pianisti all’interno del volume Edizioni Curci. Una storia italiana da 160 anni, e, per le Edizioni Ricordi, la curatela delle Greeting Cards per pianoforte di Mario Castelnuovo Tedesco. Per Zecchini ha curato anche il volume Il flusso graalico. Drammaturgia musicale del Parsifal di Marco Filiberti (giugno 2021).

Il critico e musicologo Gian Paolo Minardi ha detto di lui che «l’impegno dell’interprete s’intreccia fruttuosamente con quello del critico, dello studioso, del comunicatore, nel segno di una sottile irrequietezza che traspare dalla stessa scrittura, una prensilità che si irradia in tanti riverberi, iperboli, incursioni fulminee in altri terreni poetici».

