L’Italia verso il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024

Martini (Pres. Italy Water Forum 2024) : “In questi giorni del Festival ricordiamo che Venezia è candidata ad ospitare il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024”.

Italy World Water Forum 2024! Il consenso aumenta

“Venezia sarà parte del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024, qualora l’Italia dovesse essere sede dell’evento che porterà più di 100.000 visitatori, capi di Stato, rappresentanti delle Religioni di tutto il Mondo nel nostro Paese”. Lo ha annunciato Endro Martini, geologo e Presidente di Italy Water Forum 2024.

“La candidatura presentata a Marsiglia dove si assegna la sede prevede che durante il periodo del Forum e nei giorni pre e post forum un team di agenzie di viaggio organizzerà una serie di visite tecniche, ben 15, in luoghi caratterizzati dalla presenza di “acqua” sia naturale che artificiale – ha continuato Martini – con scenari che testimoniano la storia e la grande bellezza dei paesaggi acquatici italiani. I partecipanti saranno accompagnati da uno o più tecnici. Venezia si trova nel nord-est dell’Italia, nel mezzo della laguna veneziana alla fine del mare Adriatico. E’ una città interamente circondata da acqua salata e attraversata da canali. Con le sue gondole, i canali, i ristoranti fantastici e l’atmosfera romantica indimenticabile, Venezia sarà sicuramente una città da non perdere.

Il Forum Mondiale dell’Acqua del 2024 sarà un Forum diverso anche perché non avrà solo work – shop ma anche educational su tutto il territorio nazionale. A Venezia sarà possibile visitare, accompagnati dai tecnici che hanno realizzata la grande opera, il MO.S.E. o Mose (modulo sperimentale elettromeccanico) un’opera di ingegneria civile, ambientale e idraulica finalizzata alla difesa della città. Fino ad oggi, nel Mondo, hanno visto il MO.SE. in tv, dall’esterno ma durante il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua del 2024, in sostanza quello prossimo dopo Dakar che sarà nel 2022, il MO.SE lo si vedrà da vicino. Noi porteremo gli esperti delle altre Nazioni direttamente sul posto con un Tour che sarà anche PRESS TOUR in grado di mettere insieme l’innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio culturale”.

L’Italia per un Forum inclusivo!

“L’Italia è laboratorio dei cambiamenti climatici, di innovazione sulla risorsa acqua e anche di formazione. Il nostro sarà un Forum Mondiale dell’Acqua innovativo – ha concluso Martini – inclusivo che, come abbiamo sempre ripetuto, non lascerà indietro nessuno. L’inclusione e la partecipazione politica al Forum Ufficiale del Contro Forum saranno caldamente incoraggiate, durante tutto il lavoro preparatorio che ci attende. Al Forum metteremo intorno al tavolo del dialogo anche tutti i rappresentanti delle religioni ed i Capi di Stato per arrivare e firmare la “Carta del Rinascimento dell’Acqua”, perché l’acqua è una risorsa di tutti e deve essere per tutti”.

Il Nono Forum che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia, si svolgerà a Dakar nel Marzo del 2022.

“Italy Water Forum 2024” è il comitato promotore della candidatura dell’Italia a sede del X FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:

Presidente il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di Assisi, il Comune di Firenze, Comune di Assisi, Comune di Roma, Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPRA, Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune di Ferrara, Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl, Agronomist World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy Foundation, Triumph Group International, Archeoclub d’Italia e Centro Studi Alta Scuola dell’Umbria, istituto specializzato nella manutenzione e valorizzazione dei centri storici e del quale fanno parte Regione Umbria, Comune di Orvieto, Comune di Assisi, Comune di Todi che è stato l’animatore di questo progetto.