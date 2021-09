Legione Carabinieri Sardegna: Compagnia di Isili

Deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 50 enne per truffa on line e un 55 enne per illecita gestione di rifiuti

LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Compagnia di Isili

Deferimento per truffa “on line”

Al termine di articolata indagine, i Carabinieri della Stazione di Gergei hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un pregiudicato 50 enne di Roma per il reato di truffa “on line”, consumata ai danni di una residente che si era rivolta ai militari per segnalare la mancata consegna di un’aspirapolvere, messo in vendita su un noto social network, per il cui acquisto aveva versato, mediante bonifico, l’importo di circa trecento euro. Gli accertamenti documentali e informativi svolti a seguito della denuncia della vittima consentivano di risalire all’identità del sedicente venditore.

Deferimento per attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Nell’ambito della campagna di controlli finalizzata alla prevenzione e repressione dell’illecita gestione dei rifiuti con particolare riferimento al trasporto su strada, i Carabinieri della Stazione di Villanova Tulo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un autotrasportatore 55enne. Fermato alla guida di un autocarro durante un controllo alla circolazione stradale, al termine degli accertamenti, l’uomo è risultato trasportare rottami ferrosi e rifiuti pericolosi per conto di terze persone senza le autorizzazioni di legge.