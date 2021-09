Legambiente Cagliari: a Monte Urpinu “Puliamo il Mondo dai Pregiudizi”

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di

volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente” che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Un’occasione di incontro, scambio e integrazione.

Ha avuto luogo domenica 26 settembre 2021 l’appuntamento cagliaritano del clean

up organizzato da Legambiente Cagliari, con l’intento dare valore ad uno dei punti panoramici di maggiore attrattività della città.

Oltre sessanta i partecipanti. Presenti il Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana

Paolo Truzzu, il Vicesindaco Giorgio Angius e l’Assessore dell’innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare Alessandro Guarracino, presenza volta a sancire la collaborazione tra Legambiente Cagliari e l’amministrazione comunale per l’ambiente.

Hanno aderito con entusiasmo volontari, cittadini e associazioni. di Cagliari e non solo. Sul luogo insieme a Legambiente Cagliari, Croce Rossa Cagliari, Casa Nazareth, Agape, Pueblo Unidos, TDM 2000, da Iglesias e Sarroch Casa Emmaus e il Sicomoro.

Presenti alcuni giovani migranti, minori stranieri non accompagnati e profughi afgani, giunti in città nelle scorse settimane.

In poco meno di due ore è stata raccolta un’enorme quantità di rifiuti, che ha riempito oltre

cinquanta sacchi. I rinvenimenti sono stati di varia tipologia, maggiori le quantità di bottiglie di vetro e plastica.

advertisement

L’evento ha fatto seguito a due iniziative analoghe organizzate il 18 settembre 2021 a Iglesias e il 22 settembre 2021 a Calasetta.

Per Info

Sito Legambiente