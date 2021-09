Le sfide per la nuova amministrazione al Comune di Napoli

Non si può amministrare senza risolvere i problemi finanziari concernenti sia la gestione corrente sia le strategie di sviluppo. Pur contando sull’intervento dello Stato, non si può abbandonare l’idea di valorizzare il patrimonio pubblico e di conferire efficacia alla riscossione di tributi e sanzioni pecuniarie. Il quesito fondamentale a cui dare una risposta è se si intende prediligere una gestione in autonomia o se affidarla ad un soggetto privato, indicando quali potranno essere le soluzioni tecniche e le procedure da seguire per l’assegnazione degli immobili a uso abitativo e per creare un consistente flusso di entrate per il Comune. Né è secondario il nodo delle società partecipate tenendo conto della crisi da indebitamento dell’ANM e al ruolo che deve avere ASIA nell’ambito della gestione dei rifiuti

*I trasporti*

È questo un punto dolente di discussione e quindi di proposta per ogni candidato. Non solo ANM ma anche EAV e CTP. Più che un piano di rilancio e risanamento, utile a garantire il livello occupazionale, bisognerà spingere perché si rivoluzioni completamente l’organizzazione dei trasporti, pensando ad una nuova gestione, integrata e metropolitana, che assicuri efficienza e continuità al trasporto in sede propria (metropolitana collinare e funicolari).

*La politica culturale e il turismo*