LA STRAORDINARIA STORIA DI FRANCESCA SANNA SULIS ARRIVA A MANDAS

Francesca Sanna Sulis approda anche a Mandas. Nell’ambito del Festival “D.H. Lawrence incontra Grazia Deledda”, venerdì 10 settembre, alle ore 18.30, in programma nella cittadina della provincia del Sud Sardegna, nella Sala Conferenze della Biblioteca comunale (ex Convento, via Canonico Dessi 1) verrà presentato il libro “La Signora della seta. La straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis”, di Ada Lai, edizioni Della Torre.

Il racconto della vita di una grande donna, nata a Muravera e vissuta nel 1700, tra Muravera, Quartucciu, Cagliari, Milano e Torino. Grande imprenditrice agricola e tessile, di respiro europeo, stilista, educatrice, benemerita della Cultura e dell’Istruzione.

Una figura complessa, da scoprire e rivalutare anche alla luce del suo impegno in favore dei diritti delle donne e di chi non versava in buone condizioni, tanto che alla sua morte lasciò tutti i suoi beni ai poveri con un Pio Legato.

Saranno presenti, oltre a Ada Lai, il Sindaco di Mandas Umberto Oppus e l’attrice Pina Doi, che leggerà brani del libro e dialogherà con l’autrice.