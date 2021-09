La prevenzione alla droga procede con 1000 persone alla volta

Con oltre duecento libretti informativi consegnati, le persone che durante la settimana sono state informate tramite le iniziative svolte in giro per la Sardegna sono oltre mille.

Era stato preannunciato che il gruppo cagliaritano dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga avrebbe concluso le attività settimanali con una distribuzione di materiale informativo ai giovani del capoluogo e questo è stato fatto. Con oltre duecento libretti informativi consegnati, le persone che durante la settimana sono state informate tramite le iniziative svolte in giro per la Sardegna sono oltre mille.

Come in ogni occasione, anche a Cagliari non sono mancate le testimonianze che hanno reso i volontari fieri di quanto stessero facendo. Passando per le vie del quartiere La Marina, sono emerse diverse testimonianze di giovani, e talvolta giovanissimi, che abusano di alcolici fino a perdere totalmente il controllo. Questo problema è emerso in quanto uno dei libretti informativi distribuiti era proprio “La Verità sull’alcool”. Non è una scoperta di quest’iniziativa il fatto che troppo spesso i peggiori incidenti sono causati da persone sotto l’effetto di alcool. Il fatto che sia così facilmente disponibile purtroppo causa questa statistica così sgradevole, è ovvio. Ma nel contempo anche la mancanza di conoscenza di tutti gli effetti che può dare, quindi l’ignoranza di cosa provochi questa sostanza, spinge le persone ad abusarne.

Il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard disse che “l’arma più efficace contro la droga è l’istruzione”. Ecco perché la campagna di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga include l’alcool tra le droghe riguardo cui informa le persone. Come in ogni ambito della vita, anche in quello della droga è valido il fatto che la conoscenza e solo essa potrà mettere la persona in condizione da prendere le dovute decisioni. La spinta della Fondazione è verso una cultura in cui non ci sia spazio per gli stupefacenti, una cultura di libertà dalla droga.