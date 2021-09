La Mariozzi Cup con la nazionale dei giornalisti RAI a Jenne

Domani il Memorial in omaggio alla grande ala destra, tecnico e ds di diverse squadre laziali

LA «MARIOZZI CUP» CON LA NAZIONALE DEI GIORNALISTI RAI

La manifestazione si svolgerà al Comunale di Jenne, nel cuore del Parco dei Simbruini. Match in programma alle ore 15. Ad affrontare la squadra della Televisione di Stato sarà la formazione Amatori calcio Valle Aniene. Dirigerà l’arbitro Neglia

Sarà l’arbitro Marco Neglia a dirigere la gara tra la Nazionale dei Giornalisti Rai e la formazione Amatori Calcio Valle Aniene valida per la terza edizione della «Mario Mariozzi Cup», Memorial dedicato alla prestigiosa ala destra, poi tecnico e direttore sportivo di diverse squadre laziali. Gli assistenti saranno Vincenzo Ruocco e Nicholas Stampatore.

La terna è stata ufficializzata dal designatore dell’Asi, l’ente nazionale di promozione sportiva. L’incontro si svolgerà domani, alle ore 15, al Comunale in erba naturale di Jenne (paese al confine tra le province di Roma e Frosinone) che già lo scorso anno ospitò la Mario Mariozzi Cup.

La Nazionale dei Giornalisti Rai sarà presente – per la prima volta nell’alta Valle Aniene e nella provincia di Frosinone – per ricordare Mario Mariozzi, calciatore di grande talento, tecnico e direttore sportivo tra i più apprezzati nel calcio laziale. La compagine della Televisione di Stato, presieduta da Americo Mancini (capo della Redazione economica del Gr1), si presenterà con la migliore formazione possibile in questo periodo ed è intenzionata a fare bene per conquistare il prestigioso trofeo.

La precedente edizione della «Mario Mariozzi Cup» è andata alla squadra Nia Roma che, con merito, si è aggiudicata la competizione prevalendo in un torneo a otto squadre. A Jenne sarà presente il sindaco del comune montano, Giorgio Pacchiarotti, e sono attesi altri amministratori comunali del comprensorio. L’appuntamento di domani segue la seconda edizione del Premio nazionale di calcio «MM7» che quest’anno – prima ad Affile, poi al Castello di Trevi nel Lazio – ha visto la presenza di ospiti illustri e nomi importanti del calcio italiano.